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В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови

12.01.2020 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом пишет TJournal.

Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха. Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. Австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.


Министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.

В соцсетях оценили усилия австралийских служб, но в то же время понадеялись, что «дождь из моркови» не нанесет животным увечий. «Только представьте, как удивленно и восхищенно скалистые кенгуру отреагируют на дождь из батата», написал один из пользователей Twitter. «Представьте, что вы скалистый кенгуру или другое дикое животное, и вас бьет по голове упавшая с высоты на огромной скорости морковь», отметил другой.
 
 
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Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от...
 
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