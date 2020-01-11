В Токио дебютировал обновленный хэтчбек Honda Civic Type R

Источник материала: Tut.by

На открывшейся выставке под названием Tokyo Auto Salon , посвященной главным образом культуре тюнинга, компания Honda провела премьеру обновленной версии «заряженного» хэтчбека Civic Type R .





Напомним, что гражданский Civic плановому обновлению подвергся в прошлом году. Как и у базовых машин, изменений во внешности немного — от дореформенного варианта обновленный Civic Type R отличается укрупненной радиаторной решеткой, а в цветовой палитре появился новый оттенок Boost Blue. В салоне появился новый руль, обшитый алькантарой и более короткоходный рычаг 6-ступенчатой «механики».





Также инженеры пересмотрели настройки передней подвески и изменили характеристики амортизаторов для улучшения плавности хода, а что касается оснащения, то в Америке, например, фирменный комплекс ассистирующей электроники Honda Sensing для Civic Type R предусмотрен уже «в базе». Также на хэтчбек установлены более эффективные тормоза.





Силовой агрегат остался нетронутым — это бензиновая турбо-«четверка» 2.0, развивающая 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Кроме электронной регулировки амортизаторов можно изменять режим работы усилителя руля и остроту реакций на нажатие педали газа.





Старт продаж обновленного Civic Type R запланирован на конец зимы, стоимость в компании пока не озвучили.