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В Токио дебютировал обновленный хэтчбек Honda Civic Type R

12.01.2020 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На открывшейся выставке под названием Tokyo Auto Salon, посвященной главным образом культуре тюнинга, компания Honda провела премьеру обновленной версии «заряженного» хэтчбека Civic Type R.


Напомним, что гражданский Civic плановому обновлению подвергся в прошлом году. Как и у базовых машин, изменений во внешности немного — от дореформенного варианта обновленный Civic Type R отличается укрупненной радиаторной решеткой, а в цветовой палитре появился новый оттенок Boost Blue. В салоне появился новый руль, обшитый алькантарой и более короткоходный рычаг 6-ступенчатой «механики».


Также инженеры пересмотрели настройки передней подвески и изменили характеристики амортизаторов для улучшения плавности хода, а что касается оснащения, то в Америке, например, фирменный комплекс ассистирующей электроники Honda Sensing для Civic Type R предусмотрен уже «в базе». Также на хэтчбек установлены более эффективные тормоза.


Силовой агрегат остался нетронутым — это бензиновая турбо-«четверка» 2.0, развивающая 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Кроме электронной регулировки амортизаторов можно изменять режим работы усилителя руля и остроту реакций на нажатие педали газа.


Старт продаж обновленного Civic Type R запланирован на конец зимы, стоимость в компании пока не озвучили.

 
 
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На открывшейся сегодня выставке под названием Tokyo Auto Salon, посвященной главным образом культуре тюнинга, компания Honda провела премьеру обновленной версии...
 
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