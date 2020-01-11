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В Токио дебютировал обновленный хэтчбек Honda Civic Type R
Источник материала: Tut.by
На открывшейся выставке под названием
Напомним, что гражданский
Также инженеры пересмотрели настройки передней подвески и изменили характеристики амортизаторов для улучшения плавности хода, а что касается оснащения, то в Америке, например, фирменный комплекс ассистирующей электроники Honda Sensing для Civic Type R предусмотрен уже «в базе». Также на хэтчбек установлены более эффективные тормоза.
Силовой агрегат остался нетронутым — это бензиновая турбо-«четверка» 2.0, развивающая 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Кроме электронной регулировки амортизаторов можно изменять режим работы усилителя руля и остроту реакций на нажатие педали газа.
Старт продаж обновленного Civic Type R запланирован на конец зимы, стоимость в компании пока не озвучили.
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