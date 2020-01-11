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В Беларуси 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
12.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В стране потеплело почти на два градуса. Среднегодовая температура составила плюс 8,8 градуса, сообщает «МИР 24».
В ближайшее время ждать сугробов и мороза не стоит. Синоптики отмечают, что
«Мы работаем с Минсельхозпродом, они получают наши и краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Работу ведем. Вот, сами знаете, переходим на новые культуры. Больше теплолюбивых начали выращивать», – сказала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.
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