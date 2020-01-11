Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В стране потеплело почти на два градуса. Среднегодовая температура составила плюс 8,8 градуса, сообщает «МИР 24».

В ближайшее время ждать сугробов и мороза не стоит. Синоптики отмечают, что климатическая зима в Беларуси еще не наступила. Успокаивают и аграриев: озимые посевы пострадать не должны. Однако климат меняется, и сейчас специалисты Белгидромета разрабатывают рекомендации для сельского хозяйства. Из-за потепления придется изменить сроки сева некоторых культур.

«Мы работаем с Минсельхозпродом, они получают наши и краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Работу ведем. Вот, сами знаете, переходим на новые культуры. Больше теплолюбивых начали выращивать», – сказала заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич.