«Раньше сражались за сердца, теперь - за шоколадки». Болельщики «Динамо» обратились к руководству

Источник материала: Tut.by

Болельщики минского «Динамо» вывесили на матче с московским «Спартаком» едкий баннер в адрес руководства клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На огромной растяжке было написано «Раньше воевали за серДца, а теперь — за шоколадки».

Буква «Д» при этом была выполнена в виде символа общества «Динамо». После слова «сердца» болельщики написали № 29, под которым играл Владимир Цыплаков. В этот день в честь погибшего в прошлом году хоккеиста подняли его джерси под своды «Минск-Арены».

Напомним, что генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков также руководит командой президента Беларуси. По словам Баскова, после каждой игры Александр Лукашенко вручает лучшему игроку матча подписанную шоколадку, за которую все воюют.

За команду президента на Рождественском турнире также играл тренер и спортивный директор «Динамо» Михаил Грабовский. Более того, ради этого кон покинул тренерский мостик «зубров» по ходу матча с «Куньлунем» при счете 1:2. Та встреча завершилась в итоге 1:5.