«Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинской женской обители икону «Рождество Христово». Эта писаная икона белорусского автора Андрея Щербинина отображает величайшее событие – приход на землю Сына Божьего в Вифлеемской пещере – Рождество Христово, праздник великого обновления мира, день спасения и всеобщей радости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок преподнес Президенту икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.





Кстати, в 2019 году монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы отметил 20-летие со дня основания. Строительство же храма в честь иконы Божией Матери «Державная» завершилось в 2007 году.

Корреспондент Кристина Федорович побывала в обители. Ее репортаж – вашему вниманию.





Кристина Федорович, корреспондент:

Многие люди едут именно сюда за свежим хлебом или за чаем, который обладает целебными свойствами. Для кого-то это место стало домом, а кто-то ищет здесь уединения от суеты мирской. Сложно поверить, что эта умиротворенность, изредка прерывающаяся звуком колоколов, находится фактически в центре Минска. Да и в Свято-Елисаветинском монастыре не скрывают: это словно отдельный город в городе.

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Своей красотой и чудотворными святынями этот комплекс славится далеко за пределами столицы. Не мудрено: место-то чистое и величественное.





Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:

Наш монастырь – это прежде всего семья, собранная Богом, и мы призваны служить Господу Богу и всем жителям нашего большого города.





Монахиня Мария (Литвинова):

В храме особо присутствие Божье, дома этого никак не найдешь. Кроме того, в храме исповедь, причастие. А что такое причастие? Напрямую идет соединение Бога и человека. Это же чудо! Чудо из чудес!





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