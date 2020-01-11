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«Уберите своего ребёнка!» В элитной многоэтажке сосед вызывает милицию из-за топота девочки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Элитный кирпичный дом. Казалось бы, в такой спроектированной крепости даже со стаканом у стенки не подслушаешь ни одного эпизода чужого личного сериала жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но нет! Оказывается, у здешних стен есть не то что уши, они отличные проводники потустороннего быта.
Вот так у нас теперь выглядит вся мебель – подковали. Но проблема в том, что мы продолжаем ходить.
Геннадий Баринов:
После второго прихода он объявил нам войну. Начались вызовы милиции, что мы шумим в 8 вечера. Шум – это мы смотрим телевизор или ребенок. Мы ему объясняем, что это бытовые шумы.
Лидия Баринова:
Просто стоит человек со стеклянным взглядом и говорит: «Уберите своего ребёнка! Посадите своего ребенка, чтобы не бегал. Нас все устраивает, можете слушать музыку, приглашать друзей, делать ремонт – все, что угодно. Только ребенок пусть не топает». У меня, говорит, есть хорошая идея: вы же можете переселиться на второй этаж, зачем вы нас мучаете?
«Добрососедские» отношения перешли в эпистолярную стадию. В двустороннем порядке письмо друг на друга идут и в ЖЭС, и в прокуратуру. Но светлый праздник Рождество – время исцелять от зла человеческие души. Наша съемочная группа становится медиатором и пытается примирить две стороны конфликта.
Сергей:
Проводим эксперимент: просим ребенка сверху пробежаться по квартире в привычном режиме.
Сергей:
Сергей:
Геннадий Баринов:
Соседи долго рассуждали о сложностях уживания под одной крышей. Обсуждали, когда, кто и где слушал громко музыку и ругался. Но все же пришли к компромиссу и решили жить дружно.
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Новости Беларуси. Элитный кирпичный дом. Казалось бы, в такой спроектированной крепости даже со стаканом у стенки не подслушаешь ни одного эпизода чужого личного...
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