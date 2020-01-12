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WhatsApp атаковал «новогодний» вирус

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

WhatsApp атаковал «новогодний» вирус

Пользователи WhatsApp рискуют перейти на зараженные вирусом страницы и предоставить данные, хранящиеся на устройстве, в распоряжение мошенников. В мессенджере появился новый вирус, который назвали новогодним, пишет gizchina.com.

На смартфон или компьютер приходят поздравительные сообщения, при прочтении которых открываются ссылки на зараженные вирусами веб-страницы. После перехода по ним хакеры получают доступ к персональной информации пользователя. 

Несмотря на свою простоту, схема отлично работает в праздники, поскольку в это время люди активно обмениваются поздравительными картинками и сообщениями. И попасться на уловку мошенников по невнимательности очень легко. 

Разработчики WhatsApp советуют не переходить по ссылкам и блокировать неизвестных отправителей. 

Ранее сообщалось, что приложение с 1 февраля 2020 года прекращает работу на гаджетах со старыми версиями операционных систем. Для его работы необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее. Пользователи старых версий программного обеспечения не смогут больше регистрироваться в WhatsApp и использовать текущую учетную запись.

mir24.tv

 
 
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Пользователи WhatsApp рискуют перейти на зараженные вирусом страницы и предоставить данные, хранящиеся на устройстве, в распоряжение мошенников. В...
 
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