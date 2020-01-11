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«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Монахиня Мария (Литвинова) рассказала, как живут монахини в Свято-Елисаветинском монастыре и какой режим дня именно у нее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Монахиня Мария (Литвинова):
В 14 часов в субботу и воскресенье у нас обед, в остальные дни – в час. Ужин – в 17.15. После ужина остается 30 минут, и в 18 часов вечерняя служба. Отбой у нас где-то в 23 часа.
Встречать праздник с близкими и друзьями или просто отъехать на 15 минут – без благословения здесь никуда.
Монахиня Мария (Литвинова):
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«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня
Новости Беларуси. Монахиня Мария (Литвинова) рассказала, как живут монахини в Свято-Елисаветинском монастыре и какой режим дня именно у нее, сообщили в программе...
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