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Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проявить творческое «я» можно в любой из мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре: начиная от текстильной и заканчивая росписью по дереву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Здесь даже хлеб выпекают. Например, сестры из Сербии и Литвы по своим, особым рецептам. А целебный чай собирают собственноручно в подворье, что в 30 километрах от Минска. За результатом трудов далеко ходить не нужно: все под рукой – в лавках при монастыре.
Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:
Складывается впечатление, что это и вправду отдельный город в городе. Да и за достаточно короткий срок удалось его «построить».
Анастасия Пархомчик:
Сейчас наш монастырь состоит не только из храмов, но также есть воскресные школы, Дом паломника, различные лавки и конечно, монашеские кельи, в которых проживает на данный момент 123 монашествующих сестры.
И каждая из них живет по строгим правилам, которые далеко не всем под силу.
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Делают витражи, иконы на мраморе, пекут хлеб. Почему Свято-Елисаветинский монастырь называют городом в городе?
Новости Беларуси. Проявить творческое «я» можно в любой из мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре: начиная от текстильной и заканчивая росписью по дереву,...
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