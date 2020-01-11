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Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

12.01.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уверены, что сможете проследить знакомые вам улицы города Бреста? А прошло всего ничего - чуть больше чем сто лет.

Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

Пройдут годы, и люди придумают квадрокоптеры.

Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

Вот откуда снимки:

Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

И ещё один снимок, не имеющий отношения к дирижаблям, но тоже занимательно:

Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

 
Теги: Брест
 
 
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  Уверены, что сможете проследить знакомые вам улицы города Бреста? А прошло всего ничего - чуть больше чем сто лет. Пройдут годы, и люди придумают квадрокоптеры. ...
 
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