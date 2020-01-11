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Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет
12.01.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уверены, что сможете проследить знакомые вам улицы города Бреста? А прошло всего ничего - чуть больше чем сто лет.
Пройдут годы, и люди придумают квадрокоптеры.
Вот откуда снимки:
И ещё один снимок, не имеющий отношения к дирижаблям, но тоже занимательно:
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