Сможете узнать Брест на этих снимках с дирижабля? Как город изменился за 100 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

Уверены, что сможете проследить знакомые вам улицы города Бреста? А прошло всего ничего - чуть больше чем сто лет.





Пройдут годы, и люди придумают квадрокоптеры.





Вот откуда снимки:





И ещё один снимок, не имеющий отношения к дирижаблям, но тоже занимательно:



