«Шенген» по 35 евро. Как скоро можно будет получить визы по новой цене

Источник материала: Вороновская газета





Рубежи – очень важная составляющая любой страны.

Именно отсюда начинается знакомство иностранцев со страной, именно здесь (а мы помним историю) нашему народу приходилось особенно трудно. Но сегодня очень высоко ценится мобильность. Что способно обеспечить современному человеку мобильность и свободу? Паспорт, конечно же!

Согласитесь, этот важный документ дает возможность передвижения по всему миру. Наши дипломаты за последние годы приложили немало усилий, чтобы её расширить. Слышали понятие «рейтинг паспорта»? Наши позиции здесь укрепляются – постепенно сокращается количество стран, для посещения которых белорусам необходима виза. Да, это пока не весь мир, но движение верное.

Когда заходит речь о визах, возникает вопрос и их цены. Долго мы следили за переговорами по стоимости шенгенской визы для белорусов. Можно уже уверенно говорить про «шенген» по 35 евро. Два соглашения – о реадмисии и упрощении визового режима – выверены до последней буквы, и под ними наконец-то появляются подписи. Беларусь и ЕС становятся ещё ближе.

Проработка этих документов – история отношений Минска и Брюсселя. Они то остывали, то закручивались с новой силой. Были периоды санкций, взаимных упрёков и понимания, что нормального разговора между соседями из-за высокого забора не получится. Дипломаты подчёркивают, за последние годы в движении навстречу друг другу сделано больше, чем за целое десятилетие.

Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам: «Позади почти шесть лет работы, и наконец мы это сделали. Это очень важно для отношений между людьми Беларуси и ЕС, это также важно и для Минска, и для Брюсселя. И мы счастливы сегодня».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь: «Можно поздравить, с одной стороны, с другой – идет нормальный рабочий процесс в развитии отношений с ЕС. Руководство страны много говорило о развитии торгово-экономичеких отношений со вторым нашим главным экономическим партнером, поэтому сегодняшнее подписание – это шаг, связанный с дальнейшим развитием нашего всестороннего сотрудничества».

Весть о подписании соглашений между Беларусью и ЕС стремительно разнеслась по европейским коридорам. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс перед брюссельской встречей министров иностранных дел даёт короткую оценку соглашению с Минском: «Положительно, мы это приветствуем».

Соглашения должны пройти ратификацию в парламентах. Процедура хоть и формальная, но необходимая для вступления договоров в действие.

Европейские депутаты будут голосовать за одобрение визового соглашения с Беларусью, понимая, что официальный Минск в одностороннем порядке принял решение о безвизовом въезде на свою территорию для граждан 80 государств, среди которых все страны Европейского союза. Конечно, это не просто красивый жест Президента Беларуси. Подписывая этот указ, Александр Лукашенко исходил из того, что и для белорусов визовых барьеров в мире станет меньше.

На сегодняшний день обладатели белорусских паспортов могут безвизово посещать 56 стран мира, еще ряд государств установил для белорусов свободный въезд в одностороннем порядке. Работа в этом направлении не прекращается, утверждают в белорусском МИДе. Эффект взаимный – количество туристов растёт из года в год.

Елена Ведехина, старший советник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси: «Из 5 миллионов иностранцев только 6,12 % въехало по визам. За время действия безвизового режима, с 2017 года, в нашу страну въехало порядка 900 тысяч иностранцев без визы».

А пока уже подписанные в Брюсселе документы продолжают изучать их будущие пользователи. Соглашение о реадмиссии поможет пограничникам и миграционным службам двух стран эффективнее бороться с нелегалами – теперь стороны будут обязаны принимать своих граждан, нарушивших миграционные законы, обратно на свою территорию.

Тем белорусам, которые захотят выехать в страны ЕС по всем правилам, поможет визовое соглашение – получить «шенген» станет и проще и дешевле. Цена визы с 60 евро понизится до 35 евро. Это произойдёт, когда бумаги пройдут все этапы бюрократических процедур. По прогнозам всё заработает примерно через четыре месяца, к самому началу лета. Белорусские дипломаты продолжают работать над новыми соглашениями с европейской стороной.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь: «Для нас сегодня важнее готовность ЕС к заключению глобального, рамочного соглашения между Беларусью и ЕС. Здесь мы тоже наблюдаем определенные подвижки. В ближайшем будущем ситуация определиться, и мы сможем более быстрыми темпами развивать наши отношения с нашими европейскими партнерами».

Следующий этап сотрудничества предполагает расширение возможностей не только для туристов, но и для бизнесменов, инвесторов, политиков.

Беларусь и Европейский союз… Даже если сегодня ни одна из сторон не говорит о полноценной экономической или даже политической интеграции, то есть, к примеру, о вступлении Беларуси в ЕС, то это вовсе не означает, что отношения между соседями не должны стремится к максимальной выгоде, простоте и отсутствию конфликтов. Прозрачные, деловые договоренности, построенные на взаимной выгоде, как показывает практика, приносят гораздо меньше сюрпризов и разочарований, чем надежды на братские связи.