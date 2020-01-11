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«Весь сезон с этим проблема». Вудкрофт недоволен вратарями «Динамо»

12.01.2020 20:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, рассуждая о психологии команды, заявил, что уверенность в своих силах могла бы придать надежная игра вратарей.

«С этой позицией у нас проблемы в течение всего сезона. Ни один из вратарей, которые становились в рамку, не давал команде 100%-е шансы на победу в игре.

Что мы хотим от наших голкиперов? Чтобы они делали важные сэйвы, вытаскивали матчи и давали команде уверенность. Пока я этого не вижу ни от одного из наших вратарей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Возьмите сегодняшний матч. Мы выходим на лед с горящими сердцами, играем энергично, много атакуем, хотим победить, проводим сильный период, но уходим на перерыв при счете 0:2. Это тяжело.

Никто не пользуется своим шансом. Возьмите 19-летнего парня из рижского „Динамо“ Яниса Вориса. Он вышел на лед в матче с нами во втором периоде и не пропустил ни одной шайбы, а затем провел „сухой“ матч с „Барысом“. Голкипер воспользовался своим шансом. Я жду того же и от наших вратарей. Шансы мы даем всем», — сказал Вудкрофт.


Дэнни Тэйлор. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня минское «Динамо» проиграло «Спартаку» — 1:5. Вышедший в старте Дэнни Тэйлор был заменен на 21-й минуте при счете 0:3. Канадский вратарь пришел в команду в ноябре и отыграл 10 матчей, пропуская в среднем четыре шайбы за игру. Это худший показатель в клубе. Контракт с ним заключен до мая 2021 года.

Отметим, что ни один из пяти вратарей «Динамо» не имеет процент отраженных бросков выше 90.

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, рассуждая о психологии команды, заявил, что уверенность в своих силах могла бы придать надежная игра вратарей.
 
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