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Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы
Источник материала: СТВ
Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения.
Пост актриса опубликовала в Instagram.
В нем она сообщила, что ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Актриса отметила, что сейчас с ней все хорошо, ей оказали помощь и зашили подбородок.
Литвинова опровергла домыслы СМИ, что в момент ДТП она была пьяна.
Рената Литвинова:
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Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения. Пост актриса опубликовала в Instagram. В нем она сообщила,...
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