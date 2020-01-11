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Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы

12.01.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения. 

Пост актриса опубликовала в Instagram.  

В нем она сообщила, что ее сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Актриса отметила, что сейчас с ней все хорошо, ей оказали помощь и зашили подбородок.  

Рената Литвинова рассказала о своём состоянии после ДТП в центре Москвы
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

Литвинова опровергла домыслы СМИ, что в момент ДТП она была пьяна.  

Рената Литвинова:
Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».  

Напомним, что 12 января известную актрису, которой исполнилось 53 года, сбили на пешеходном переходе в центре Москвы – здесь подробнее.  

Люди в материале: Рената Литвинова
 
 
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Новости России. Рената Литвинова прокомментировала происшествие, в которое попала в свой день рождения.  Пост актриса опубликовала в Instagram.   В нем она сообщила,...
 
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