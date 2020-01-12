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Недосеков, Холодович, Демидик. Кто получил премию «Атлетика» и какие личные рекорды лучших белорусских спортсменов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Максим Недосеков и Татьяна Холодович признаны лучшими легкоатлетами страны 2019 года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Традиционное подведение итогов года в этом виде спорта состоялось на этой неделе. К королеве спорта и внимание особое. И не только поэтому.
Легкая атлетика ведь – это один из наиболее медаленасыщенных видов олимпийской программы. Только вдумайтесь: в Токио будут разыграны 48 комплектов наград! Больше нет нигде. Вот уж где есть развернуться.
2019 год оставил у нас противоречивые чувства: с одной стороны, медалей на мире нет. С другой – есть победы в Бриллиантовой лиге, матче Европа – США, II Европейских играх и даже некоторые из белорусов являются лидерами мирового сезона.
Быть яркими и нарядными они заслужили. Поэтому уже в шестой раз один январский вечер полностью в распоряжении белорусских легкоатлетов. Девушки в платьях, мужчины в костюмах. А красная ковровая дорожка как нельзя кстати, ведь наши спортсмены действительно звезды! 2019 год это в очередной раз подтвердил, а премия «Атлетика» напомнила.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
В первую очередь, речь, конечно, о Максиме Недосекове. В 2019-м он выиграл молодежный чемпионат Европы, II Европейские игры, матч Европа – США, дважды становился призером Бриллиантовой лиги. Стал четвертым на чемпионате мира. Покоренная планка 2.35 позволила возглавить мировой рейтинг, но своим лучшим прыжком в 2019 году Максим называет другой.
Максим Недосеков, победитель II Европейских игр, победитель матча Европа – США:
В 2019-м в белорусской легкой атлетике внимание к себе приковала молодежь. Карина Демидик, например, завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2 метра. Эта высота уже позволяет бороться за медали крупнейших турниров. Прогресс Карины в 2019-м отметили, и на шестой премии «Атлетика» Демидик была названа лучшей среди молодежи.
Еще одна яркая представительница наших молодых талантов – Эльвира Герман. Радует барьеристка не только результатами, но и стабильностью. В 2019-м Герман переписала личный рекорд, выиграла молодежный чемпионат Европы, II Европейские игры, стала бронзовым призером Бриллиантовой лиги и матча Европа – США.
Эльвира Герман, серебряный призер молодежного чемпионата Европы-2019, победительница II Европейских игр:
Лучшей легкоатлеткой 2019-го названа Татьяна Холодович. Копьеметательница выиграла Кубок Европы, стала первой на II Европейских играх, второй на матче Европа – США. Сезон завершила на 2-й строке европейского рейтинга и на 4-й – мирового.
2020 год – самый подходящий момент, чтобы всем нашим атлетам показать свои лучшие результаты. Через полгода в Токио стартует Олимпиада, у белорусской сборной на данный момент 16 лицензий.
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:
В преддверии главного старта четырехлетия атлетам предстоит работа не только в физическом, но и в психологическом плане. Максим Недосеков признается, что ожидания миллионов белорусов на него не давят, а наоборот, мотивируют. И свою планку на 2020-й он уже задал.
Максим Недосеков:
На один вечер лучшие легкоатлеты страны окунулись в праздничную атмосферу и яркие воспоминания об успешном 2019-м. Остается надеяться, что полученные награды подбодрят победителей. Ну а те, кто пока остался без статуэтки, с дополнительной мотивацией вступят в новый сезон.
У Белорусской федерации легкой атлетики 20 номинаций, но в спортивном сезоне международных турниров и наград куда больше, поэтому шанс есть у всех. Главное – сражаться.
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Недосеков, Холодович, Демидик. Кто получил премию «Атлетика» и какие личные рекорды лучших белорусских спортсменов
Новости Беларуси. Максим Недосеков и Татьяна Холодович признаны лучшими легкоатлетами страны 2019 года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Традиционное...
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