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Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

12.01.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Залог комфортной жизни в многоквартирном доме (хотя и для индивидуального жилья это тоже подходит) – добропорядочные соседи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, что соседи устраивают что-то похуже, чем громкая музыка.

Разбиралась в проблеме Анастасия Дехтяр.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Такие письмена в подъезде не эксклюзивная реальность. Что гласит закон? Режим «бытовой тишины» в Беларуси – с 23 до 7 часов утра. В это время запрещено не только кричать и играть на пианино, но запускать стиральную машину и громко хлопать дверью. 

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Фрунзенский район столицы самый большой. Драмы в стиле «человек соседу не друг» здесь тоже дело обычное. Только в одно ЖКХ района в 2019 году поступило порядка 1,5 тысячи жалоб, а к ответственности привлечено лишь 194 человека. Коммунальщики, на плечи которых и возложена обязанность расследовать подобные ситуации, сетуют:  проводить разбор нарушений достаточно сложно.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Ольга Драпей, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Как правило, правонарушения, которые выражаются в громких звуках, громкой музыке, пьяные дебоши, происходят в ночное время либо в выходные или праздничные дни. Режим работы предприятия – до 6 часов. Не всегда оперативно можно прийти, рассмотреть и принять какие-то меры. 

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

По горячим следам приходить у коммунальщиков обычно не получается. Мастера ЖЭСов (зачастую это молодые девушки) включают опцию «детектив» и выходят на административную борьбу с дебоширами уже постфактум. Снимают показания, опрашивают нескольких свидетелей – в общем, устанавливают истинную картину эксцесса. Тяжелей всего выйти на контакт с источником проблемы, нередко это достаточно буйные персонажи.

«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Ольга Драпей:
Когда приходит мастер (это обычный молодой человек либо девушка) в квартиру к дебоширу, во-первых, это риск. Не каждый такой человек находится в адекватном состоянии. Бывают и угрозы в адрес наших специалистов. Другое дело, когда приходит человек в форме, все-таки это представитель власти. На мой взгляд, органы внутренних дел должны быть уполномочены составлять протоколы по основаниям ст. 21.16, то есть «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». А именно в части вопроса нарушения общественного порядка. Самовольная перепланировка также предусмотрена этой статьей, антисанитария – так и оставить за эксплуатирующими организациями.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Статья 21.16 Административного кодекса «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» может трансформироваться в более серьезную и по наказанию в том числе – ст. 17.1 «Мелкое хулиганство». Сложность прочтения ситуации, призрачное разграничение обязанностей и непонимание населения: «Чья же это компетенция?»

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?


Кстати, в Генпрокуратуре Беларуси эта тема в фокусе обсуждения. Следует, что называется, отшлифовать правоприменительную практику. Тем более сейчас это как нельзя актуально – проводится общественное обсуждение нового КоАП. 

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, не всегда можно привлечь к административной ответственности лиц, нарушающих правила пользования жилыми помещениями. Почему так происходит? Основные вопросы связаны с тем, что такие правонарушения совершаются вечером и ночью. А работники милиции, которые прибывают по вызову, составляют рапорт, отражают фактическую сторону. И в дальнейшем в ходе оценки и проверки доказательств зачастую свидетели не желают негативно строить отношения со своими соседями и отказываются от пояснений: был факт нарушений или нет.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Если полуночный «вой» соседа не дает уснуть, запишите реалити-аудио на диктофон, заручитесь поддержкой других соседей и направьте жалобу в ЖЭС. А вот если закрались подозрения, что за стенкой творится из ряда вон криминальное – вызывайте милицию.

Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?

Олег Каразей, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Тут нужно ограничивать характер шума, который производят соседи. Слышны крики, ругань, не просто громкая музыка, а умышленно, то есть у человека есть нарушение общественного порядка, когда ты противопоставляешь себя обществу либо совершают насилие в семье в отношении своих жен, сожителей, которые с тобой проживают, естественно, это компетенция органов внутренних дел.

Люди в материале: Ольга Драпей, Светлана Любецкая, Олег Каразей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Залог комфортной жизни в многоквартирном доме (хотя и для индивидуального жилья это тоже подходит) – добропорядочные соседи, сообщили в...
 
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