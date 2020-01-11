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Почему сложно приструнить соседа-дебошира и как всё-таки это сделать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Залог комфортной жизни в многоквартирном доме (хотя и для индивидуального жилья это тоже подходит) – добропорядочные соседи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, что соседи устраивают что-то похуже, чем громкая музыка.
Такие письмена в подъезде не эксклюзивная реальность. Что гласит закон? Режим «бытовой тишины» в Беларуси – с 23 до 7 часов утра. В это время запрещено не только кричать и играть на пианино, но запускать стиральную машину и громко хлопать дверью.
Фрунзенский район столицы самый большой. Драмы в стиле «человек соседу не друг» здесь тоже дело обычное. Только в одно ЖКХ района в 2019 году поступило порядка 1,5 тысячи жалоб, а к ответственности привлечено лишь 194 человека. Коммунальщики, на плечи которых и возложена обязанность расследовать подобные ситуации, сетуют: проводить разбор нарушений достаточно сложно.
Ольга Драпей, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
По горячим следам приходить у коммунальщиков обычно не получается. Мастера ЖЭСов (зачастую это молодые девушки) включают опцию «детектив» и выходят на административную борьбу с дебоширами уже постфактум. Снимают показания, опрашивают нескольких свидетелей – в общем, устанавливают истинную картину эксцесса. Тяжелей всего выйти на контакт с источником проблемы, нередко это достаточно буйные персонажи.
Ольга Драпей:
Статья 21.16 Административного кодекса «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» может трансформироваться в более серьезную и по наказанию в том числе – ст. 17.1 «Мелкое хулиганство». Сложность прочтения ситуации, призрачное разграничение обязанностей и непонимание населения: «Чья же это компетенция?»
Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если полуночный «вой» соседа не дает уснуть, запишите реалити-аудио на диктофон, заручитесь поддержкой других соседей и направьте жалобу в ЖЭС. А вот если закрались подозрения, что за стенкой творится из ряда вон криминальное – вызывайте милицию.
Олег Каразей, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
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Новости Беларуси. Залог комфортной жизни в многоквартирном доме (хотя и для индивидуального жилья это тоже подходит) – добропорядочные соседи, сообщили в...
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