Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

12 января 2020 года прошёл открытый Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников города Бреста. Это был первый турнир в новом году.





В спортивном зале УСУ «СДЮШОР №2» г. Бреста боролись за спортивные награды опытные спортсмены и любители. После завершения соревнований главный судья, Лагодюк Юрий Петрович, огласил результаты! Победителем соревнований стал Владимир Сидоров. Серебро завоевал Масюк Алексей. А бронза досталась Миронюк Анжеле. За волю к победе все участники соревнований получили символические призы. А победители были награждены дипломами и приятными подарками.





Не остались без внимания и волонтеры, которые принимали активное участие в организации и проведении соревнований. Для них также были подготовлены подарки. Призовой фонд был сформирован при поддержке кофейни «Корица» и кондитерской «Мастерская сладостей».

С целью популяризации настольного тенниса среди инвалидов-колясочников в прошлом году Брестская объединённая организация общественного объединения «Республиканская Ассоциация инвалидов - колясочников» провела три городских турнира.





Многие, кто попробовал свои силы в настольном теннисе на турнирах, стали регулярно заниматься этим видом спорта.









В этом году мы планируем продолжить этот положительный опыт и привлекать как можно больше участников.