ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

13.01.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

12 января 2020 года прошёл открытый Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников города Бреста. Это был первый турнир в новом году.

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

В спортивном зале УСУ «СДЮШОР №2» г. Бреста боролись за спортивные награды опытные спортсмены и любители. После завершения соревнований главный судья, Лагодюк Юрий Петрович, огласил результаты! Победителем соревнований стал Владимир Сидоров. Серебро завоевал Масюк Алексей. А бронза досталась Миронюк Анжеле. За волю к победе все участники соревнований получили символические призы. А победители были награждены дипломами и приятными подарками.

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

Не остались без внимания и волонтеры, которые принимали активное участие в организации и проведении соревнований. Для них также были подготовлены подарки. Призовой фонд был сформирован при поддержке кофейни «Корица» и кондитерской «Мастерская сладостей».

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

С целью популяризации настольного тенниса среди инвалидов-колясочников в прошлом году Брестская объединённая организация общественного объединения «Республиканская Ассоциация инвалидов - колясочников» провела три городских турнира.

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

Многие, кто попробовал свои силы в настольном теннисе на турнирах, стали регулярно заниматься этим видом спорта.

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

Турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников провели в Бресте

В этом году мы планируем продолжить этот положительный опыт и привлекать как можно больше участников.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  12 января 2020 года прошёл открытый Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников города Бреста. Это был первый турнир в новом году. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь по уровню инфляции обогнала Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика