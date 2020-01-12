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25 января в Борисове пройдет I Республиканский конкурс искусств «Голоса 2020»

13.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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25 января в Борисове пройдет I Республиканский конкурс искусств «Голоса 2020»

Конкурсанты из разных уголков Беларуси продемонстрируют таланты на сцене Дворца культуры им. Горького. Они будут выступать в номинациях «Вокал», «Хореография», «Хоровое пение», «Художественное слово», «Инструментальное искусство» и «Цирковое искусство» по возрастам.

Еще одной особенностью станет открытое голосование жюри. После каждого выступления исполнитель получит оценку – от 5 до 10 баллов. При этом оценивать выступления финалистов «Голосов 2020» будут известные артисты, деятели искусств и культуры.

К слову, организаторами конкурса выступают образовательно-продюсерский центр г. Борисова «Голоса» при поддержке Борисовского райисполкома и Борисовской районной организации ОО «БРСМ».

По информации mlyn.by. Фото pixabay.com


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Конкурсанты из разных уголков Беларуси продемонстрируют таланты на сцене Дворца культуры им. Горького. Они будут выступать в номинациях «Вокал», «Хореография»,
 
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