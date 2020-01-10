Прогноз по валютам: каких курсов ждать от доллара и евро в середине января?

– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю было две основные тенденции. Первая – это снижение европейской валюты. Пара евро/доллар снизилась с 1,1160 до 1,11 ровно, или на 0,5%.

Вторая тенденция – это продолжение укрепления российского рубля.

Доллар к российскому рублю подешевел с 62 ровно до 61,2 рубля, или на 1,3%. Евро подешевел с 69,2 российского рубля до 68 ровно, или на 1,7%.

К белорусскому рублю подешевела только европейская валюта, да и то незначительно – на 0,04%. Доллар за неделю подорожал на 0,45%, а российский рубль укрепился на 1,74%.

Валютная корзина в результате выросла на 0,99%. И это восьмая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к корзине.





На начавшейся неделе снижение евро на мировых рынках может быть продолжено.

В результате к белорусскому рублю евро сильно не изменится, а останется вблизи 2,35.