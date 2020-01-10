|
Прогноз по валютам: каких курсов ждать от доллара и евро в середине января?
Источник материала: Myfin
– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю было две основные тенденции. Первая – это снижение европейской валюты. Пара евро/доллар снизилась с 1,1160 до 1,11 ровно, или на 0,5%.
Вторая тенденция – это продолжение укрепления российского рубля.
Доллар к российскому рублю подешевел с 62 ровно до 61,2 рубля, или на 1,3%. Евро подешевел с 69,2 российского рубля до 68 ровно, или на 1,7%.
К белорусскому рублю подешевела только европейская валюта, да и то незначительно – на 0,04%. Доллар за неделю подорожал на 0,45%, а российский рубль укрепился на 1,74%.
Валютная корзина в результате выросла на 0,99%. И это восьмая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к корзине.
На начавшейся неделе снижение евро на мировых рынках может быть продолжено.
В результате к белорусскому рублю
Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в начале января белорусский рубль снижался к валютной корзине. Вырастут или упадут курсы доллара, евро и российского рубля после старого Нового года? Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)