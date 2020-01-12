Почти одна цена. Почем продают и как выглядят квартиры в минских новостройках с ремонтом и без

Источник материала: Tut.by

Вкладываться в строительство квартиры, когда дом еще на стадии котлована, готовы далеко не все: слишком велики риски оказаться в плену долгостроя, даже если у компании-застройщика была безупречная репутация на протяжении двадцати лет. Но если не рисковать, то придется переплачивать: цена квадратного метра к концу строительства обычно повышается, и иногда существенно. REALTY.TUT.BY посмотрел, почем сейчас продаются однокомнатные квартиры в новостройках, сданных в эксплуатацию за последние три года. Цены и фото — в материале.

Квартиры без отделки

Летом 2016 года желающие построиться в 10-этажном доме на улице Олешева (микрорайон Зеленый Луг) вынуждены были отстоять очередь под УКС Советского района. В списки попали не все, хотя желающих было много. Ажиотаж вызвала стоимость квадратного метра по 760−810 долларов. По этим ценам однокомнатную квартиру можно было построить за 31,8−42,2 тысячи долларов, двухкомнатную — в пределах 55.

Дом уже сдан и заселен, но есть варианты для продажи. «Однушку» площадью 42 квадратных метра с местом в подземном паркинге продают за 65 тысяч долларов в эквиваленте. Цену квадратного метра тут указать сложно, поскольку в стоимость жилья включено машино-место. В другой риелторской базе квартира с таким метражом, но без места в паркинге выставлена на продажу за 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1428 за «квадрат».



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

В микрорайоне Домбровка на улице Аладовых в 2019 году сдали симпатичный жилой комплекс.



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Дома панельные, но выглядят стильно. Однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра тут предлагают за 50 тысяч долларов в эквиваленте. Вариант на 10 квадратных метров больше обойдется уже в 56 тысяч долларов.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

В декабре 2018 года был сдан долгострой на улице Кутузова, 1 (район улицы Волгоградской), который еще в 2009 году начал возводить застройщик ООО «Волынь», впоследствии оказавшийся недобросовестным. После многолетних проволочек объект достраивал УКС Советского района.



Фото: realt.by

Однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр тут продают за 59,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1451 доллар за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Панельную многоэтажку в микрорайоне Степянка на улице Карвата, 10Б сдали в эксплуатацию в 2018 году. Однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров предлагают за 57,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1290 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В панельной новостройке на улице Янковского, 8 (микрорайон Сухарево) однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров продают за 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1375 долларов за «квадрат».



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Жилой комплекс «Лайт», расположенный в Камгорке на улице Колесникова, сдали в эксплуатацию в 2017 году. Дом панельный, с закрытой территорией. Однокомнатную квартиру площадью 45,5 квадратного метра предлагают за 60,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1338 за квадратный метр.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Жилье с ремонтом

Дом с малометражными квартирами на улице Голодеда в Чижовке был сдан в прошлом году. Застройщик — «10 УНР-инвест», который сейчас строит жилой комплекс возле станции метро «Михалово».



Фото: realt.by

В процессе строительства цена квадратного метра в однокомнатных квартирах-студиях (27−59 квадратных метров) варьировалась в пределах 1000−1225 долларов в эквиваленте. То есть «однушка» в 31 квадратный метр при 100%-ной оплате обошлась бы в 37,2 тысячи долларов в эквиваленте. Сейчас такую же по площади и с ремонтом продают за 50 тысяч долларов, по 1613 за квадратный метр.



Фото: realt.by

В этом же доме предлагают еще одну квартиру-студию площадью 30 квадратных метров. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1922 за «квадрат».



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

В панельной новостройке 2019 года, расположенной на улице Карского, 23 в микрорайоне Сухарево, предлагают квартиру площадью 42 квадратных метра. Цена — 63,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1511 за квадратный метр.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Квартира площадью 45 квадратных метров расположена в панельном доме 2016 года постройки. Объект находится на улице Люцинской, 13 в микрорайоне Каменная Горка. Жилье продается за 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1336 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by