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Гаджетмобили: новинки выставки CES 2020 в Лас-Вегасе
Источник материала: Tut.by
Автомобильный мир меняется. Если раньше с началом нового года он оживал со стартом автосалона в Детройте, то теперь все внимание производителей в начале января сосредоточено на другом мероприятии — выставке потребительской электроники CES, традиционно проходящей в Лас-Вегасе. И с каждым годом автомобильных премьер тут становится все больше.
Немудрено, ведь современные автомобили все в большей степени напоминают гаджеты, искусственный интеллект которых рано или поздно должен превратить водителя в пассажира. Уже в предыдущие годы CES лишила «город моторов» сразу нескольких премьер — некогда грандиозная по размаху выставка в Мичигане «усохла» настолько, что в этом году организаторы решили перенести североамериканское мотор-шоу на лето. В общем, новый автомобильный год теперь начинается в Лас-Вегасе!
Компания Fisker привезла в Лас-Вегас будущего конкурента Tesla Model Y — это электрический «паркетник»
А, пожалуй, самой эффектной премьерой в этом году на CES отметилась Mercedes со своим радикальным концептом Vision AVTR. Основное внимание его разработчики, черпавшие вдохновение в фильме «Аватар», уделили взаимодействию машины с ее обитателями и внешним миром — это размышление на тему о том, что в будущем автомобиль, человек и природа должны слиться в одно целое.
Из особенностей Vision AVTR — интерактивная подсветка кузова, реагирующая на окружающие объекты, созданный с широким использованием переработанных материалов салон, полноуправляемое шасси и квартет электродвигателей, развивающих суммарные 470 л.с. Емкости аккумуляторной батареи на основе графена (110 кВтч), в которой обходится без использования редкоземельных элементов, должно хватить на 700 км пробега. Впрочем, очень похоже на то, что «революционная», по словам создателей, батарея пока существует лишь в красочном описании концепта.
Автомобили становятся местом для релаксации и отдыха — так, например, считают и в компании BMW. Так, специально к CES был подготовлен электрокар i3 Urban Suite, который от исходного i3 отличается переоборудованным в духе уютной гостиной интерьером с одним-единственным пассажирским сиденьем, по левую сторону от которого имеется деревянный столик с лампой. На потолке — откидной экран, есть также вешалка для одежды. И что самое главное, i3 Urban Suite не просто шоу-кар — в BMW собрали партию из 20 таких электрокаров, которые доступны для заказа через мобильное приложение. Правда, для этого придется отправиться в Лас-Вегас.
Для развлечений или работы в непринужденной обстановке прекрасно подойдет и кресло-оттоманка ZeroG Lounger, установленное на экспериментальном образце кроссовера X7. Спинка такого сиденья для переднего пассажира может откидываться назад на 60 градусов, в числе прочих удобств X7 ZeroG Lounger — откидывающийся под потолком экран информационно-развлекательного комплекса и центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки смартфона.
В BMW говорят, что такое сиденье в ближайшее время будет доступно для самых роскошных версий X7.
Производители один за другим заявляют об инвестициях в «новую мобильность» — это не только беспилотники и электрические шаттлы, но и прокат и аренда автомобилей через Интернет, а также проекты летающих транспортных средств для использования, например, в такси. Так, на CES со своим шоу-каром
Компания продемонстрировала два полноразмерных макета PBV, размер челнока варьируется от 4 до 6 м. Верхний и нижний корпус при этом легко разбираются, поэтому вариантов исполнения предусмотрено множество — это может быть не только городской транспорт (автобусы или маршрутки), но и ресторан, кафе, гостиница, клиника или аптека! Корейцы пошли еще дальше — по задумке, PBV должен стать неотъемлемой частью городского пространства будущего.
Кроме PBV проект города будущего от Hyundai подразумевает и воздушное сообщение с использованием персональных летательных аппаратов (PAV, Personal Air Vehicle) с вертикальным взлетом и посадкой. Совместно с Uber компания уже разработала концепт S-A1 — рассчитанный на посадку пяти человек (включая пилота) электрический летательный аппарат планируется использовать в качестве воздушного такси. Он обладает низким уровнем шума, имеет несколько несущих винтов и парашютную систему, также сообщается, что S-A1 сможет пролететь до 96 км, развивая максимальные 290 км/ч (высота полета — от 300 до 600 м).
Пересадка с винтокрылых машин в шаттлы и наоборот должна осуществляться на специальных узлах (хабах), оборудованных скайпортом для PAV и наземной стыковочной станцией для PBV.
По традиции на CES демонстрируются и последние технологические наработки для использования на нынешних автомобилях. AUTO.TUT.BY уже
Инженеры Nissan рассказали в Лас-Вегасе о сверхлегком метаматериале с «невероятными» акустическими свойствами. Новый композитный материал с кристаллической структурой и полимерной пленкой позволяет не только улучшить шумоизоляцию, но и уменьшить массу автомобиля. Весит он в четыре раза меньше традиционной звукоизоляции и борется с шумами в диапазоне частот 500−1200 Гц.
Акустический метаматериал, с которым Nissan экспериментирует с 2008 года, использовался при создании показанного осенью прошлого года
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Если раньше с началом нового года он оживал со стартом автосалона в Детройте, то теперь все внимание производителей сосредоточено на выставке потребительской...
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