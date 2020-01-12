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Гаджетмобили: новинки выставки CES 2020 в Лас-Вегасе

13.01.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобильный мир меняется. Если раньше с началом нового года он оживал со стартом автосалона в Детройте, то теперь все внимание производителей в начале января сосредоточено на другом мероприятии — выставке потребительской электроники CES, традиционно проходящей в Лас-Вегасе. И с каждым годом автомобильных премьер тут становится все больше.

Немудрено, ведь современные автомобили все в большей степени напоминают гаджеты, искусственный интеллект которых рано или поздно должен превратить водителя в пассажира. Уже в предыдущие годы CES лишила «город моторов» сразу нескольких премьер — некогда грандиозная по размаху выставка в Мичигане «усохла» настолько, что в этом году организаторы решили перенести североамериканское мотор-шоу на лето. В общем, новый автомобильный год теперь начинается в Лас-Вегасе!


Fisker Ocean

Fisker Ocean

Компания Fisker привезла в Лас-Вегас будущего конкурента Tesla Model Y — это электрический «паркетник» Ocean, некоторые подробности о котором стали известны минувшей осенью. Серийное производство машины начнется лишь в конце 2021 года, а первые покупатели получат кроссовер не раньше 2022 года, поэтому всех характеристик Fisker по-прежнему не раскрывает. На выбор будут предложены версии с одним или двумя электромоторами, а до 100 км/ч топ-версия Ocean сможет разгоняться примерно за 3 секунды. Батарея емкостью 80 кВтч позволит проезжать на одной зарядке до 483 км, а одной из особенностей электрокара станет встроенное караоке — тексты песен будут отображаться на проекционном дисплее перед водителем. Компания уже озвучила стартовую стоимость Ocean — 37 499 долларов (с учетом госсубсидий — на 7500 долларов меньше).


Mercedes Vision AVTR

Mercedes Vision AVTR

А, пожалуй, самой эффектной премьерой в этом году на CES отметилась Mercedes со своим радикальным концептом Vision AVTR. Основное внимание его разработчики, черпавшие вдохновение в фильме «Аватар», уделили взаимодействию машины с ее обитателями и внешним миром — это размышление на тему о том, что в будущем автомобиль, человек и природа должны слиться в одно целое.

Из особенностей Vision AVTR — интерактивная подсветка кузова, реагирующая на окружающие объекты, созданный с широким использованием переработанных материалов салон, полноуправляемое шасси и квартет электродвигателей, развивающих суммарные 470 л.с. Емкости аккумуляторной батареи на основе графена (110 кВтч), в которой обходится без использования редкоземельных элементов, должно хватить на 700 км пробега. Впрочем, очень похоже на то, что «революционная», по словам создателей, батарея пока существует лишь в красочном описании концепта.


BMW i3 Urban Suite

BMW i3 Urban Suite

Автомобили становятся местом для релаксации и отдыха — так, например, считают и в компании BMW. Так, специально к CES был подготовлен электрокар i3 Urban Suite, который от исходного i3 отличается переоборудованным в духе уютной гостиной интерьером с одним-единственным пассажирским сиденьем, по левую сторону от которого имеется деревянный столик с лампой. На потолке — откидной экран, есть также вешалка для одежды. И что самое главное, i3 Urban Suite не просто шоу-кар — в BMW собрали партию из 20 таких электрокаров, которые доступны для заказа через мобильное приложение. Правда, для этого придется отправиться в Лас-Вегас.


BMW X7 ZeroG Lounger

BMW X7 ZeroG Lounger

Для развлечений или работы в непринужденной обстановке прекрасно подойдет и кресло-оттоманка ZeroG Lounger, установленное на экспериментальном образце кроссовера X7. Спинка такого сиденья для переднего пассажира может откидываться назад на 60 градусов, в числе прочих удобств X7 ZeroG Lounger — откидывающийся под потолком экран информационно-развлекательного комплекса и центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки смартфона.

В BMW говорят, что такое сиденье в ближайшее время будет доступно для самых роскошных версий X7.


Производители один за другим заявляют об инвестициях в «новую мобильность» — это не только беспилотники и электрические шаттлы, но и прокат и аренда автомобилей через Интернет, а также проекты летающих транспортных средств для использования, например, в такси. Так, на CES со своим шоу-каром Rinspeed MetroSnap приехал швейцарский, казалось бы, фантазер Франк Риндеркнехт, однако его идея беспилотного челнока-трансформера оказалась привлекательной для инвесторов. Схожий по концепции проект «Специально построенного транспортного средства» (PBV, сокращение от Personal Built Vehicle) в Лас-Вегасе представила и корейская Hyundai.


Hyundai Personal Built Vehicle

Компания продемонстрировала два полноразмерных макета PBV, размер челнока варьируется от 4 до 6 м. Верхний и нижний корпус при этом легко разбираются, поэтому вариантов исполнения предусмотрено множество — это может быть не только городской транспорт (автобусы или маршрутки), но и ресторан, кафе, гостиница, клиника или аптека! Корейцы пошли еще дальше — по задумке, PBV должен стать неотъемлемой частью городского пространства будущего.


Hyundai S-A1

Кроме PBV проект города будущего от Hyundai подразумевает и воздушное сообщение с использованием персональных летательных аппаратов (PAV, Personal Air Vehicle) с вертикальным взлетом и посадкой. Совместно с Uber компания уже разработала концепт S-A1 — рассчитанный на посадку пяти человек (включая пилота) электрический летательный аппарат планируется использовать в качестве воздушного такси. Он обладает низким уровнем шума, имеет несколько несущих винтов и парашютную систему, также сообщается, что S-A1 сможет пролететь до 96 км, развивая максимальные 290 км/ч (высота полета — от 300 до 600 м).


Пересадка с винтокрылых машин в шаттлы и наоборот должна осуществляться на специальных узлах (хабах), оборудованных скайпортом для PAV и наземной стыковочной станцией для PBV.

По традиции на CES демонстрируются и последние технологические наработки для использования на нынешних автомобилях. AUTO.TUT.BY уже рассказывал о необычном противосолнечном экране Bosch, но кроме него компания продемонстрировала еще одно любопытное устройство — «умные» очки Light Drive. Они пригодятся и в быту, но их главная задача — как можно меньше отвлекать водителя от дороги. Речь идет о модуле весом менее 10 г, которым можно оснастить любые очки — с его помощью проецируется различная информация, например, навигационные подсказки или текстовые сообщения (в зависимости от того, что передает смартфон или смарт-часы).


Инженеры Nissan рассказали в Лас-Вегасе о сверхлегком метаматериале с «невероятными» акустическими свойствами. Новый композитный материал с кристаллической структурой и полимерной пленкой позволяет не только улучшить шумоизоляцию, но и уменьшить массу автомобиля. Весит он в четыре раза меньше традиционной звукоизоляции и борется с шумами в диапазоне частот 500−1200 Гц.

Акустический метаматериал, с которым Nissan экспериментирует с 2008 года, использовался при создании показанного осенью прошлого года концепта Ariya, однако о коммерческом применении разработки пока ни слова.

 
 
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Если раньше с началом нового года он оживал со стартом автосалона в Детройте, то теперь все внимание производителей сосредоточено на выставке потребительской...
 
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