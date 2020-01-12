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Сияющие тени, правильные румяна и мягкие пилинги. 10 отличных белорусских средств ушедшего года

13.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе принято подводить итоги ушедшего года, и редакция LADY решила не отставать от тренда. Вместе с нашим бьюти-экспертом в старый Новый год мы составили топ белорусских средств, которые поселились в наших косметичках в 2019-м. Что удалось местным компаниям? Рассказываем!

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

В прошлом году в ассортименте белорусских брендов появились кремовые тени. В Сети их тут же стали называть аналогами люкса, но на деле общее у отечественных теней и аналогичных средств из премиум-сегмента только одно: название.

Впрочем, непохожесть на люксовых собратьев не делает белорусские тени плохими. Напротив, этот продукт удался производителям на славу: мы вот пополнили косметичку парой оттенков Color drops от BelorDesign. Пигментация, скорость застывания, стойкость — здесь все хорошо. Осталось лишь дождаться, когда марка расширит цветовую палитру.


Аккурат к новогодним праздникам компания Bernovich выпустила тени-спарклы: прессованный глиттер в 24 оттенках. И мы вынуждены признать, что это абсолютный хит ушедшего года: сияющих теней такого качества и формата в Беларуси еще не делали.

Да, к любым глиттерам нужно найти подход — в частности, наносить их на липкую базу. Но если соблюдать это нехитрое правило, спарклы от Bernovich будут сиять на ваших веках на протяжении всего вечера.


А вот за матовыми тенями с пигментацией, которая устроит в том числе и новичков, стоит заглянуть в Relouis. Мы, например, уже затерли до дыр базовые оттенки — Ivory (отлично подходит для закрепления базы) и Taupe (идеальный вариант для складки века).


В ушедшем году в нашей косметичке поселились кремовые румяна Cosmic от LiLo. И уходить оттуда пока не собираются. Во-первых, это очень простой в применении продукт: его можно нанести и распределить пальцами. Во-вторых, у этих румян оптимальная пигментация: шансы превратиться в Марфушеньку минимальны. Ну и, наконец, стойкость в течение всего рабочего дня. Достаточно поводов для покупки!


2019-й принес нам много помад, но переплюнуть по удобству нанесения и оттенкам Pin Up в стике не удалось никому — даже самим Luxvisage. Кстати, в декабре они расширили палитру цветов, однако мы остались верны «старичкам» — трендовым 504 Cara и 521 Kristy.


Переходим к уходу! В этом сегменте у нас также появились любимчики. Например, маска Daily vitamin от Masstige. Конечно, с заявлением «массажная» производитель погорячился: скрабирующих частичек в маске не так уж и много. Однако с питанием и увлажнением это средство справляется отлично.

В составе — масла (кокосовое и ши), экстракты ананаса и папайи (они богаты на ферменты, которые безопасно растворяют мертвые клетки кожи), витамины С и Е. На зиму такой продукт пригодится практически всем — кроме, пожалуй, обладательниц проблемной кожи.


Еще один удачный продукт 2019-го — сыворотка «Ягодное увлажнение» из линейки Superfood от Markell. Состав у средства незамысловатый, но рабочий: глицерин удерживает влагу в коже, мочевина ее туда доставляет, а растительные экстракты (например, облепихи и ягод асаи) питают и оказывают антиоксидантный эффект.


Новость о том, что у белорусов появились гидрогелевые патчи, в прошлом году взорвала интернет. Делают их, правда, не в Беларуси, но сама марка местная — Bio World. Из двух вариантов патчей мы остановились на детокс-варианте: экстракт зеленого чая в составе отлично справляется с утренней отечностью.


Гликолевая и молочная кислоты, смягченные аллантоином и витамином Е — вот формула успеха прошлогоднего запуска от "Витэкс". Их отшелушивающий лосьон отлично подойдет на осенне-зимний период — как тем, кто постоянно пользуется кислотами, так и тем, кто с ними только знакомится.


А для тех, кто предпочитает пилинги помягче, стоит присмотреться к другой прошлогодней новинке — энзимной пудре «Минеральное очищение» от Bielita. Это такой порошок для умывания с папаином — ферментом, размягчающим связи между ороговевшими клетками. Использовать энзимную пудру можно как в качестве ежедневного очищения, так и 1−2 раза в неделю перед нанесением масок и сывороток.


 
Теги: Новости
 
 
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В январе принято подводить итоги ушедшего года, и редакция LADY решила не отставать от тренда. Вместе с нашим бьюти-экспертом в старый Новый год мы составили топ...
 
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