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Личный прием граждан

13.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Личный прием граждан

13 января 0202 года с 11.00 до 12.00 будет осуществляться личный прием граждан в кабинете № 6 Шарковщинского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по адресу : г. п. Шарковщина, ул. Красноармейская, д. 8/1-2 заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, полковник юстиции ГУЩА Андрей Феликсович. Предварительная запись по телефонам: 6-11-51; 6-14-20.

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