Цель в Осиповичском районе. Два года спустя

Источник материала: Асiповiцкi край

Как живет Цель после ухода 465 ракетной бригады

Позапрошлогодняя передислокация ракетчиков в райцентр стала для жителей Цели сильным потрясением. Много с ней было связано тревог, но они, похоже, не оправдались.

На освобождающееся жилье есть устойчивый спрос, так что в деревне практически не осталось пустующих домов. Оно и понятно: от Минска всего 100 км по скоростному шоссе, река, лес… Для горожан, мечтающих приобрести себе дачу, Цель — отличный вариант. Да и для деревни приток новых людей, пусть и дачников, полезен. Они свою недвижимость ремонтируют, делают более современной, так что облик поселения меняется только к лучшему.

В Цели есть природный газ и горячая вода, работает общественный транспорт, функционируют средняя школа и фельдшерско-акушерский пункт. В деревне много пенсионеров, и для них важно, что в ФАПе можно получить не только медицинскую помощь, но и приобрести необходимые медикаменты.

Местная торговля приятно удивляет: в недавно открытом частном магазине «Колосок» ассортимент богаче, а цены на продукты ниже, чем когда-то были в магазинах райпо и военторга.

Не остались цельчане и без клуба: его работа была возобновлена после некоторого перерыва. В свое время находившийся в составе располагавшихся здесь ракетных бригад солдатский клуб был основным ресурсом культурно-массовой работы с ракетчиками и жителями городка. Тут показывали кинофильмы, выступали с концертами известные коллективы, работала художественная самодеятельность, организовывались дискотеки. Работники клуба были заводилами народных гуляний…

При передислокации 465 ракетной бригады в Осиповичи клуб закрылся, и цельчане такой перемене не обрадовались. Немало обращений было отправлено в местные органы власти, депутату райсовета депутатов Владимиру Верещагину. И вот около 3 месяцев назад учреждение культуры возобновило работу!

За короткое время оно записало в свой актив первые шаги по созданию художественной самодеятельности и кружков по интересам, проведение новогодних праздников для жителей городка. Тут здорово проявили себя местные активистки Татьяна Федорченко, Светлана Смирнова, Анжела Данилюк.

В здание клуба переехала почта — она занимает удобное и просторное помещение. Здесь же недавно начала работать библиотека, но ей еще предстоит большой труд по наполнению книжного фонда.

Не радует только состояние улиц. Дорогу до въезда в Цель отремонтировали, в самой же деревне как был разбитый асфальт, так и остался. Если настойчиво жаловаться — проведут ямочный ремонт наиболее «неприличных» участков, но его ведь хватает ненадолго!

Григорий МАРКУШИН.