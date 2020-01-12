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Ушёл из жизни режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»
Источник материала: СТВ
На 81 году ушёл из жизни советский режиссёр Константин Бромберг. Об этом на своей странице в Facebook
По словам Идова, переехав жить в Детройт, Бромберг не занимался там деятельностью, связанной с киноиндустрией. Какое-то время Константин Леонидович задумывался о создании передвижного музея с копиями мировых шедевров.
Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссёром.
Константин Леонидович снял несколько выпусков «Ералаша», а также фильмы «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника» и «Чародеи».
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На 81 году ушёл из жизни советский режиссёр Константин Бромберг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сценарист и режиссёр Михаил Идов. По словам Идова,...
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