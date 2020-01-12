Литва заплатит миллиард евро на подготовку ко взрыву на БелАЭС

Источник материала: KYKY

Подготовка к возможной аварии на атомной электростанции (БелАЭС), которую Беларусь строит рядом с литовской границей и в 50 километрах от Вильнюса, будет стоить Литве около миллиарда евро. Такую оценку дал начальник управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда, пишет ТАСС.

«Это [подготовка к аварии на БелАЭС] может стоить около 600 миллионов евро, однако с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до одного миллиарда», – сказал Геда.

Сумму уточнят до конца июля 2020 года, выполнил специальное исследование. Как сказал Геда, департамент объявит конкурс для претендентов на проведение подобной работы. На проект выделят 344,6 тысячи евро, из которых 327,4 тысячи составят средства Евросоюза.

Напомним, в октябре 2019 года в Литве прошли учения национального масштаба: литовцы отрабатывали действия в случае аварии на БелАЭС, имитировали эвакуацию жителей из нескольких районов страны.

Строить БелАЭС помогает госкорпорация «Росатом»; возведение началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Вильнюс считает станцию небезопасной и утверждает, что Минск нарушает международные требования в сфере ядерной энергетики. В Беларуси же говорят, что претензии Литвы политические. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС обеспечат «по самым высоким стандартам». Меж тем первый блок БелАЭС пустят уже в 2020 году.