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Бегун из Лиды занял третье место по итогам 10-суточного забега в Аризоне

13.01.2020 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Леонид Анацко преодолел более тысячи километров.



Бегун из Лиды Леонид Анацко успешно завершил первый в текущем году ультрамарафонский забег. За 10 суток в американской Аризоне он преодолел 1011,73 км, пишет сайт newgrodno.by.

Этот результат позволил ему стать лучшим в своей возрастной категории и третьим в абсолютном зачете. Наибольшая дистанция покорилась австралийке Анабель Херворт — 1192,16 км. «Серебро» в «абсолюте» завоевал американец Филипп Эбертс. Его результат — 1062,32 км.

Отметим, что победительница 10-суточного забега младше Леонида Анацко на 11 лет, серебряный призер младше лидчанина на 20 лет.

Представитель Лиды был единственным белорусом, принимавшим участие в аризонском 10-суточном забеге.
 
 
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Леонид Анацко преодолел более тысячи километров.
 
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