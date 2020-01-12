Бегун из Лиды занял третье место по итогам 10-суточного забега в Аризоне









newgrodno.by. Бегун из Лиды Леонид Анацко успешно завершил первый в текущем году ультрамарафонский забег. За 10 суток в американской Аризоне он преодолел 1011,73 км, пишет сайт





Этот результат позволил ему стать лучшим в своей возрастной категории и третьим в абсолютном зачете. Наибольшая дистанция покорилась австралийке Анабель Херворт — 1192,16 км. «Серебро» в «абсолюте» завоевал американец Филипп Эбертс. Его результат — 1062,32 км.





Отметим, что победительница 10-суточного забега младше Леонида Анацко на 11 лет, серебряный призер младше лидчанина на 20 лет.





Представитель Лиды был единственным белорусом, принимавшим участие в аризонском 10-суточном забеге.



