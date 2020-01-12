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Литва готовится к аварии на БелАЭС

13.01.2020 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Литва готовится к аварии на БелАЭС

фото: belaes.by

Власти страны озвучили бюджет мероприятий по подготовке к возможной аварии на белорусской атомной станции.

Подготовка к возможной аварии может стоить Литве миллиард евро.  Об этом заявил начальник управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио Литвы.

Он пояснил, что по предварительным данным Литве потребуется 600 млн евро, однако «с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до 1 млрд евро".

К лету Литва планирует уточнить сумму. Между тем департамент объявит конкурс для претендентов на проведение этой работы. На проект предусмотрено выделить 344,6 тыс. евро, из которых 327,4 тыс. евро составят средства Евросоюза.

 
 
Ссылка на источник 21
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Власти страны озвучили бюджет мероприятий по подготовке к возможной аварии на белорусской атомной станции.
 
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