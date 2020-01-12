Отметили лучших

Источник материала: Кричевская жизнь

Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится районным исполнительным комитетом. Многие предприятия, организации и учреждения приняли в нем участие. Улицы города, витрины магазинов, территория частных домовладений, окна озарились разноцветными огнями, и в город пришел праздник, ­который согрел душу.

В номинации «Среди промышленных, строительных, транспортных предприятий, предприятий лесного и жилищно-коммунального хозяйства, банковских организаций, организаций связи» первое место присуждено коллективу ОАО «Кричевцементношифер» (генеральный директор – В. Корчевский). В номинации «Среди учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма» первое место присуждено историческому музею (директор – В. Мищенко), второе – Центру творчества детей и молодежи «Крэчут» (директор – Ю. Евдокименко). В номинации «Среди владельцев индивидуальных жилых домов» победителем стал Игорь Грабницкий. Победители отмечены дипломами и подарками в денежном выражении.

А. Алексеев.