Отметили лучших

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13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится районным исполнительным комитетом. Многие предприятия, организации и учреждения приняли в нем участие. Улицы города, витрины магазинов, территория частных домовладений, окна озарились разноцветными огнями, и в город пришел праздник, ­который согрел душу.
В номинации «Среди промышленных, строительных, транспортных предприятий, предприятий лесного и жилищно-коммунального хозяйства, банковских организаций, организаций связи» первое место присуждено коллективу ОАО «Кричевцементношифер» (генеральный директор – В. Корчевский). В номинации «Среди учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма» первое место присуждено историческому музею (директор – В. Мищенко), второе – Центру творчества детей и молодежи «Крэчут» (директор – Ю. Евдокименко). В номинации «Среди владельцев индивидуальных жилых домов» победителем стал Игорь Грабницкий. Победители отмечены дипломами и подарками в денежном выражении.
А. Алексеев.

 
 
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Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится...
 
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