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Отметили лучших
13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится районным исполнительным комитетом. Многие предприятия, организации и учреждения приняли в нем участие. Улицы города, витрины магазинов, территория частных домовладений, окна озарились разноцветными огнями, и в город пришел праздник, который согрел душу.
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Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится...
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