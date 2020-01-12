КХЛ: «Динамо» крупно проиграло «Спартаку»

Источник материала: Аргументы и факты

На единственную шайбу «Динамо» в исполнении Райана Спунера (46-я) гости ответили голами Юнькова (8-я), Даугавиньша (17-я), Вишневского (21-я) и Никонцева (26-я, 58-я).

– Знали, что «Спартак» – мастеровитая команда, которая очень здорово распоряжается шайбой. Если ты дал лишнюю секунду защитнику, он сразу переводит снаряд на форвардов. В свою очередь, они отлично растягивают оборону соперника. Знали обо всем этом и понимали, к чему готовиться, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам Вудкрофта, ему понравилось, как команда вышла на игру.

- Были заряженными и готовыми бороться. Неплохо отыграли первый период. К сожалению, допустили две небольшие ошибки – получили две шайбы в свои ворота. Команды уровня «Спартака» могут реализовать даже твои малейшие недочеты.