На Старый Новый год в Беларуси ожидаются дожди и до +6 º

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Погода в Беларуси совсем не располагает в этом году к зимним забавам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января – облачно с плюсовой температурой. Таким прогнозом расщедрились синоптики в дни, когда белорусы традиционно отмечают Колядки.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю





Не за горами и Крещение, а традиционных минусовых температур пока не предвидится. Сегодня – до плюс 6 градусов, кратковременные осадки и слабый гололёд.