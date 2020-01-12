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На Старый Новый год в Беларуси ожидаются дожди и до +6 º
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погода в Беларуси совсем не располагает в этом году к зимним забавам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января – облачно с плюсовой температурой. Таким прогнозом расщедрились синоптики в дни, когда белорусы традиционно отмечают Колядки.
Не за горами и Крещение, а традиционных минусовых температур пока не предвидится. Сегодня – до плюс 6 градусов, кратковременные осадки и слабый гололёд.
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси совсем не располагает в этом году к зимним забавам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января – облачно с плюсовой...
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