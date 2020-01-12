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В Беларуси впервые будет протестирован универсальный робот-журналист

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси впервые будет протестирован универсальный робот-журналист

В нашей стране впервые протестируют искусственный интеллект, который без участия человека может задавать собеседникам осмысленные вопросы и создавать на основе ответов текст для публикаций. Планируется, что нейросеть «поговорит» с белорусскими лидерами мнений и даже «поработает» журналистом в одном из отечественных изданий.

Разработкой нейросети занимается крупная российско-белорусская софтверная компания. Об этом БЕЛТА сообщил руководитель хостинг-провайдера HostFly.by Александр Хмыль. По его словам, HostFly.by предоставит необычному проекту технологическую площадку и необходимые ресурсы для удаленного доступа и размещения нейросети в интернете.

«Мы рады, что на нашей площадке собираются интересные и инновационные проекты. Это свидетельствует о том, что стратегия развития в республике безлимитного облачного хостинга сайтов себя полностью оправдывает. Как и раньше, мы приглашаем к сотрудничеству IT-компании, стартапы и другие компании, которым требуется нестандартный подход и качественные хостинг-услуги с круглосуточной технической поддержкой», — сказал он.

Говоря о проекте с нейросетью, Александр Хмыль отметил, что разработчики пока не определились с форматом доступа к ресурсам искусственного интервьюера. Скорее всего, тестирование будет ограничено, а широкий доступ к новинке появится только после того, как авторы закончат разработку специального веб-сервиса. По задумке разработчиков область применения ИИ может быть довольно широкой — начиная от проведения интервью со звездами и экспертами, заканчивая специальными опросами и собеседованиями при приеме на работу.

Искусственный интеллект оценивает своего собеседника и формирует вопросы на основе информации о конкретном человеке. При этом машина способна провести психологическую оценку собеседника и выбрать вопросы, которые вызовут у него эмоциональный отклик.

Напомним, что в 2019 году HostFly.by сумел заинтересовать своими возможностями владельцев и создателей инновационных проектов, среди которых — крупный туристический сервис и первый в мире интернет-магазин, в котором товары можно будет выбрать по запаху. Хостинг-провайдер намерен еще больше расширить этот список и привлечь на свою площадку новые перспективные проекты.

https://www.belta.by/

 
 
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