Стало известно, когда в Минске отключат праздничную иллюминацию

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Она будет отключена сразу после старого Нового года.

"Иллюминация еще порадует минчан в ночь с 13 на 14 января. В нынешнем году УП "Мингорсвет", к слову, украшал 17 новогодних елок в разных районах столицы. Они также будут отключены и демонтированы. Всего в городе устанавливались около 30 вечнозеленых лесных красавиц с учетом тех, которыми занимается "Минскреклама"", - сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на начальника производственного отдела УП «Мингорсвет» Владлена Чухина.