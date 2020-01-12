ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, когда в Минске отключат праздничную иллюминацию

13.01.2020 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, когда в Минске отключат праздничную иллюминацию
Фото из открытых источников

Она будет отключена сразу после старого Нового года.

"Иллюминация еще порадует минчан в ночь с 13 на 14 января. В нынешнем году УП "Мингорсвет", к слову, украшал 17 новогодних елок в разных районах столицы. Они также будут отключены и демонтированы. Всего в городе устанавливались около 30 вечнозеленых лесных красавиц с учетом тех, которыми занимается "Минскреклама"", - сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на начальника производственного отдела УП «Мингорсвет» Владлена Чухина.  

Таким образом, многочисленные объемные световые фигуры светились около месяца после включения в середине декабря. 

Стало известно, когда в Минске отключат праздничную иллюминацию
Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни работники УП «Мингорсвет» приступят к демонтажу иллюминации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотой запас Беларуси вырос на тонну за прошлый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика