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Золотой запас Беларуси вырос на тонну за прошлый год
13.01.2020 10:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: euroradio.fm
Сейчас в «закромах» Беларусь имеет 42,2 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.
За прошлый год золотой запас страны увеличился на 1 тонну. Золотой запас представляет собой драгметаллы в виде банковских слитков и является частью Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней страны.
Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом, пишет
Золотой запас призван служить показателем платежеспособности страны и повышать доверие к ее финансовой устойчивости. Кроме того, при необходимости страна может использовать драгметаллы как платежное средство.
Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 9,4 млрд долларов. За прошлый год они выросли на 2,2 млрд долларов.
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Сейчас в «закромах» Беларусь имеет 42,2 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.
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