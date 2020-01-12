Золотой запас Беларуси вырос на тонну за прошлый год

Источник материала: Ежедневник



фото: euroradio.fm

Сейчас в «закромах» Беларусь имеет 42,2 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

За прошлый год золотой запас страны увеличился на 1 тонну. Золотой запас представляет собой драгметаллы в виде банковских слитков и является частью Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней страны.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом, пишет БЕЛ ТА.

Золотой запас призван служить показателем платежеспособности страны и повышать доверие к ее финансовой устойчивости. Кроме того, при необходимости страна может использовать драгметаллы как платежное средство.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 9,4 млрд долларов. За прошлый год они выросли на 2,2 млрд долларов.