В Сети рассекретили «загадочный» смартфон с камерой на 256 Мп

Источник материала: Tut.by

Ресурс Gizchina пишет , что вскоре в продаже могут появиться смартфоны с камерами разрешением в 256 Мп.





В качестве доказательства издание со ссылкой на одного из китайских инсайдеров из соцсети weibo опубликовало фото с интерфейсом камеры неназванного смартфона. Из него становится видно, что на устройстве активирован режим фотографирования с разрешением 256 Мп, который обозначили как «суперчеткий». Но пока точно говорить о достоверности изображения не приходится, так что относиться к этой информации стоит с долей сомнения.

Впрочем, производители за последний год действительно «прибавили» в количестве мегапикселей в камерах своих смартфонов. Сейчас многие аппараты используют датчики на 48 Мп или 64 Мп, появляются первые устройства с камерами на 108 Мп. При этом в Gizchina отмечают, что качество финальных фотографий не всегда зависит исключительно от количества мегапикселей. Этот параметр, скорее, влияет на детализированность снимков.

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