Сегодня профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы и выберут нового лидера

Источник материала: Горецкий вестник

Профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы за последние пять лет и выберут нового лидера. Областная отчетно-выборная конференция состоится в Могилеве сегодня, 13 января.

«Основные акценты на конференции будут сделаны на анализе важных для развития экономики показателей: рост заработной платы, защита социально-экономических прав и интересов трудящихся, предотвращение случаев производственного травматизма, социальное партнерство», — отметили в объединении.

Уже подведены итоги и избраны руководители в каждой первичной профсоюзной организации, районных и городских объединениях профсоюзов.

В отчетно-выборной конференции примут участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, представители областной и городской исполнительной власти, депутатского корпуса.

БЕЛТА.