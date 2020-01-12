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Сегодня профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы и выберут нового лидера
13.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы за последние пять лет и выберут нового лидера. Областная отчетно-выборная конференция состоится в Могилеве сегодня, 13 января.
«Основные акценты на конференции будут сделаны на анализе важных для развития экономики показателей: рост заработной платы, защита социально-экономических прав и интересов трудящихся, предотвращение случаев производственного травматизма, социальное партнерство», — отметили в объединении.
Уже подведены итоги и избраны руководители в каждой первичной профсоюзной организации, районных и городских объединениях профсоюзов.
В отчетно-выборной конференции примут участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, представители областной и городской исполнительной власти, депутатского корпуса.
БЕЛТА.
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Профсоюзы Могилевской области подведут итоги работы за последние пять лет и выберут нового лидера. Областная отчетно-выборная конференция состоится в Могилеве...
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