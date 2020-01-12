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16 января — День профилактики гриппа и ОРИ

13.01.2020 10:41 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Ежегодно, по статистике, в Республике Беларусь гриппом и ОРИ заболевает каждый третий житель страны и регистрируется около 3 млн. случаев заболеваний. Причем, в общей структуре всех заболевших доля гриппа составляет 9-10%. Следует отметить, что среди всех заболевших ОРИ более половины – дети до 14 летнего возраста.

Наибольшее число заболевших гриппом за последние 15 лет регистрировалось в 1995г. (833 тыс.) и в 1999г.(1 млн. 5тыс.). В 2009 году гриппом болело около 555 тыс. человек.

В настоящее время в Республике Беларусь заболеваемость гриппом и другими ОРИ находится на неэпидемическом уровне.

16 января — День профилактики гриппа и ОРИ

 
 
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Ежегодно, по статистике, в Республике Беларусь гриппом и ОРИ заболевает каждый третий житель страны и Сообщение 16 января — День профилактики гриппа и ОРИ...
 
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