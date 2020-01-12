А вы знали, что Брестский регион - белорусская родина лимузинов и абердин-ангуссов?

Источник материала: Виртуальный Брест

Синеокая. Самобытная. Фестивальная - это эпитеты о Беларуси. В самых разных рейтингах мировых агентств наша страна регулярно попадает на верхние строчки. И называется минимум 20 величественных мест, которые обязательно стоит посетить в Беларуси. С недавних пор страну называют и одной из самых "вкусных". Гастрономический маршрут проложила наш репортер Алеся Высоцкая.







Мочанка, тыква, вузельчыки панские! Щечки по-брестски, мраморные от шеф-повара. И не просто драник, а пицца - туровский Италии ответ. Наших впечатлений хватит на целый фильм. Этническую кухню распробовали в National Geographic и рейтинговых турагентствах, которые опубликовали рекомендации из 10-ти стран для незабываемого гастрономического туризма. Грибы, мясо, травы… В воздухе такое изобилие запахов, что, кажется, даже сытый захочет что-то попробовать. Хозяйка агроусадьбы встречает нас фаршированной тыквой. Дом полон гостей.

Вкусная Беларусь - в цене

Мы в Лидском районе, почти у самой границы. Путешествие начали именно с Гродненской области, ведь за неполный год на туристах здесь заработали 25 миллионов евро. 15 суток без визы - прекрасный бонус к природным красотам. Изюминка - сытный и необычный обед. Почему бы и не прямо в тыкве, решила Оксана Сальковская и восстановила старинный семейный рецепт. Пока все шипит на плите и готовится, отправимся дальше. Запрос на аутентичность подхватили турагентства. Вкусная Беларусь - в цене. "Пызы", "Бабка", "Цымас" - все это местный одельский колорит. Некоторые блюда даже внесены в список нематериального историко-культурного наследия.

В Гродно даже разработали специальный кофейный маршрут

В нем самые необычные места, где кофеманы попробовать могут напиток с белорусским колоритом. За время безвиза в городе появились 64 новых объекта питания. В эпоху глобализации придумать свое сложно. И такая "кава" есть во Львове. Но, как говорят, добавил креатива, своих ингредиентов. И - вуаля! В Гродно - эксклюзив. У туристов - интерес.



Какой же кофе без сыра! Этот, в прямом смысле золотой белорусский продукт - постоянный в списке съедобных сувениров из Беларуси. А для сельского хозяйства давно стал драйвером в экспорте. Белорусские маслосырзаводы, а их в стране 54, прошли глубокую модернизацию. И виртуозами-роботами уже любуются туристы.



Здесь вы узнаете, как готовят белорусский сыр, обязательная часть программы - дегустация. Вам даже подскажут, где, кроме Беларуси, продукт можно попробовать. На этом заводе, например, половина всего, что производится, идет на экспорт. А это - более десятка стран, включая Китай и Сингапур. Кстати, не только заводскими сырами славится Беларусь. Истории сыроварения - века.



Есть что посмотреть на Могилевщине. В Славгороде готовят крафтовый сыр. Домашний. Область, наверняка, вам запомнится фаршированным капустой гусем.

Брестский регион - белорусская родина лимузинов и абердин-ангуссов

А мы отправляемся в Брест. Если регион - белорусская родина лимузинов и абердин-ангуссов (их растят в Молодово и в Мотоле), то почему бы не попробовать именно здесь блюдо… из мраморной говядины. В это заведение заезжают любители рибаев и экскалопов из белорусских бычков мясных пород. Для Агентства теленовостей бренд шеф Иван Гринин решил приготовить и нечто изысканное. 400 порций продано за пять дней гастрономического фестиваля. Закуска с историей в века. Ею баловались бояре и дворяне. Блюдо непростое. Требует подготовки. Мы увидим финальный аккорд. Зубрятину заказывают редко. А вот в сезон охоты приготовить, говорит Иван, можно все, что законно добывается в Беловежской пуще.

https://www.tvr.by/upload/video/12012113.mp4

Где бы и чем бы вас ни угощали, без Турова вкусовая картина Беларуси полной не будет. Рекомендуем включить в свою личную гастрономическую карту. Туровская земля сама по себе удивительна: старше Турова только Полоцк. Город стал родиной первой епархии в Древней Руси, здесь создано и рукописное Туровское Евангелие - одно из древнейших в мире. И народ здесь особенный, говорит глава крестьянского хозяйства Михаил Шруб. Собеседник, с которым не замечаешь времени. Человек-энциклопедия, особенно, если речь заходит о родной Туровщине и народной культуре. Задал мне вопрос - что такое "крышуны, запрыганыя салам". Вариантов у меня было много - не подошел ни один. Успешный фермер в свое время построил в городе и кафе.



"Крышуны" оказались необычным картофельным супом, зажаренным салом. Меню наполняли, изучая старые рукописи и словари. Так появился и "гуголь". На кухне готовится и туровский ответ Италии - пицца, но непростая. Ловким движением повар Виктория переворачивает большой драный блин. Именно он - основа для начинки.

Агроусадьбы - отдельная тема в экотуризме Беларуси

Развито уже во всех регионах. На каждой вам предложат нечто самобытное. Здесь - мешочки купеческие или панские. Вернемся в Лидский район. Там хозяйка Оксана Сальковская тоже уже стала накрывать на стол. Выглядит - красиво. Пахнет - восхитительно.



Гастрономический туризм в Беларуси, как убедились мы, обретает реальные черты. Каждый может составить свою гастрономическую карту. А мы проложили для вас "Вкусный маршрут". Что попало на нашу карту - узнайте сами в "Специальном репортаже" во вторник вечером на "Беларусь 1" .