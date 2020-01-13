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Советы психолога: «Мой дом-моя крепость»

13.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Советы психолога: «Мой дом-моя крепость»

«Мой дом — моя крепость». Далеко не каждый может сказать то же самое о своем доме. Как ни печально, иногда находиться рядом с самыми, казалось бы, близкими людьми бывает небезопасно. Проявления жестокости могут быть намеренными или импульсивными, сознательными или неосознанными.

Домашнее насилие может иметь различные проявления и формы: Психологическое (эмоциональное) насилие это домашнее насилие без синяков и ссадин, умышленное унижение чести и достоинства одного члена семьи другим, моральные угрозы, оскорбления, шантаж. Во многих внешне благополучных семьях психологический прессинг, игнорирование, отказ в помощи становятся нормой, единственным способом общения старших и младших, мужчины и женщины. Многие женщины не считают психологическое насилие такой же серьезной проблемой, как физическое насилие. Женщина всегда преуменьшает эту проблему, особенно если сравнивает себя с подругой, которую избивают.

Физическое насилие — это умышленное нанесение вреда здоровью, причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, одежды и других нормальных условий жизни. Часто физическое насилие вырастает из насилия психологического.

Сексуальное насилие — принудительный половой акт и различные формы сексуального принуждения, совершаемые против воли другого человека, ребёнка.

Экономическое насилие, связанное с ограничением экономической самостоятельности человека.

Пренебрежение родительскими обязанностями или жестокое отношение к ребенку означает, что его физическому или психическому здоровью, благополучию наносится ущерб.

Родительская жестокость имеет место в семьях и выражается в подзатыльниках, угрозах, запугиваниях, шлепках и т.д. Подобные методы воспитания и отношения со стороны взрослых усугубляют проблемы интеллектуального развития, ведут к формированию у ребенка трусливости, лживости, возникновению у него комплексов вины, страха, появлению немотивированной агрессии, неадекватной самооценки. Родительская жестокость по отношению к детям порождает в них представление о своей социальной незащищенности, ненужности, искажает представление ребенка о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок начинает бояться общения со взрослыми, не может найти выход из сложившейся ситуации.

Чтобы защитить своего ребёнка от насилия в семье, откажитесь от методов воспитания, унижающих человеческое достоинство. Угрозы, битье, психическое давление, оскорбления мешают становлению личности. Обсуждайте с детьми насилие, показываемое в фильмах. Поясняйте, что это продукт, созданный для того, чтобы развлекать, возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что такую модель поведения нельзя применять в своей жизни. Разговаривайте со своими детьми об эмоциях, которые они испытывают: страх, гнев, печаль. Родители должны слышать тревоги своих детей, разделять их интересы и чувства, давать хорошие советы.

Наблюдайте, как ваши дети общаются. Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь без осуждения и упрёков выяснить, что произошло, затем решите, как вы сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие. Дети любого возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских похлопываниях по плечу. Они хотят слышать «Я тебя люблю», «Я горжусь тобой!». Ваш ребенок берет за образец ваше поведение.

Не допускайте насилие в семье в любом его проявлении.

В. БАЙКОВСКАЯ,

педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района».

 

Информация о видах помощи жертвам домашнего насилия

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего

насилия: тел. 8-801-100-8-801 (линия предназначена для всех

совершеннолетних жителей Беларуси, когда-либо столкнувшихся с насилием в семье; пострадавших, свидетелей актов насилия, а так же тех, кто опасается, что может оказаться в подобной ситуации. Абоненты, обратившиеся на линию могут получить социальную, психологическую, юридическую помощь совершенно бесплатно, конфиденциально и анонимно. Со стационарных телефонов звонок бесплатный.)

Республиканская «Детская телефонная линия»: 8-801-100-1-611.

Телефон доверия для детей и подростков: тел. 8(017)263-03-03.

Телефон доверия г. Витебска (круглосуточно) тел. 8 (0212)61-60-60.

Предоставление психологической консультации, оказание психологической поддержки ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района»: телефон 4-19-02 (с 8.00 до 17.00 по рабочим дням).

Кризисная комната Шарковщинского района: тел. 4-15-61; 3-92-59.

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« Помогите найти человека
Насилие в семье неприемлемо »
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