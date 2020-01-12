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В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он снял «Приключения Электроника», «Чародеев»
Источник материала: СТВ
Новости мира. 13 января стало известно о смерти советского режиссера, создавшего настоящие кинохиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Бромберг умер в США на 81-м году. Последнее время он жил в Детройте, однако по линии кинематографии там не работал.
В 1980 году вышел его фильм «Приключения Электроника», премьера «Чародеев» по сценарию братьев Стругацких состоялась в последний день 1982-го.
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Новости мира. 13 января стало известно о смерти советского режиссера, создавшего настоящие кинохиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Константин...
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