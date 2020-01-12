Женщина потеряла сумку с деньгами, но сказала, что её ограбили

Женщина рассказала, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой, и с применением силы похитили ее сумку с деньгами и иными вещами, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
В ходе расследования выяснилось, что преступления не было. Сумку женщина потеряла, когда ночью шла домой после распития спиртного со своими знакомыми.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) Уголовного кодекса. В последующем потерянная сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе.