Женщина потеряла сумку с деньгами, но сказала, что её ограбили

Источник материала: Аргументы и факты

Женщина рассказала, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой, и с применением силы похитили ее сумку с деньгами и иными вещами, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

В ходе расследования выяснилось, что преступления не было. Сумку женщина потеряла, когда ночью шла домой после распития спиртного со своими знакомыми.