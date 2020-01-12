ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку

13.01.2020 10:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина. 

По сведениям МЧС Беларуси, в Kia Sephia оказались зажаты три человека. Один из пассажиров сумел выбраться самостоятельно, госпитализация ему не потребовалась. 

В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку
Фото: МЧС Беларуси 

Спасатели деблокировали из транспортного средства двух других пассажиров и водителя. После осмотра выяснилось, что у спасённых травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу. 

В начале января в Минском районе Hyundai врезался в дорожное ограждение.

Пострадали пассажирка и её дочь – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина.  По сведениям МЧС Беларуси, в Kia Sephia...
 
Новости дня
Новости разные
 
19 учащихся представят Вороновщину на областной олимпиаде по предметам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика