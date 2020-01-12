|
В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина.
По
Спасатели деблокировали из транспортного средства двух других пассажиров и водителя. После осмотра выяснилось, что у спасённых травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.
В начале января в Минском районе Hyundai врезался в дорожное ограждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 января около часа ночи в Полоцке машина врезалась в бетонное ограждение моста через реку Западная Двина. По сведениям МЧС Беларуси, в Kia Sephia...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)