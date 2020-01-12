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Новые перспективы

13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Реализация пилотного проекта «Кричев – малый умный город. Кричевский район. Развиваемся вместе» позволит улучшить качество жизни населения. Об этом беседуем с заместителем председателя райисполкома Ириной Евдокименко.

– Ирина Васильевна, расшифруйте, пожалуйста, понятие «умный город».
– «Умный город» – взаимосвязанная система коммуникативных и информационных технологий. Плюсы заключаются в повышении уровня жизни граждан и уменьшении издержек рабочих процессов управления жизнедеятельностью региона благодаря их автоматизации. В Республике Беларусь имеются предпосылки для разработки и реализации проектов «умный город» в ряде городов страны. Не составляет исключение и Кричев. С учетом современных тенденций развития страны цифровую трансформацию необходимо провести в сжатые сроки с максимальной экономией денежных и материальных затрат, что требует применения системных, комплексных, нестандартных инновационных решений. Разработка концепции осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси. Реализация проекта позволит усовершенствовать систему управления и взаимодействия государственных органов власти с обществом, повысит качество и эффективность работы городских служб, а все вместе качественно изменит жизнь населения. «Умный город» характеризуется тремя базовыми параметрами: технологичность, интеллектуализация, фокусировка на стиле жизни. Он должен быть экологичным, безопасным, энергоем­ким, открыва­ющим широкие возможности и обеспечивающим максимально комфортную среду для реализации творческого потенциала горожан. Главный актив города – люди с активной гражданской позицией, оптимизированные процессы управления и современные технологии реализации этих процессов. Словом, «умный город» – это городское сообщество, способное генерировать и реализовывать новые идеи и технологии. Это система, при которой сущест­вующие ресурсы городских служб используются наилучшим образом и обеспечивают максимальную безопасность городской жизни. Для этого необходима тесная связь между проектами «умного города» (видеонаблюдение, государст­венные услуги, интеллектуальная транспортная система и пр.) в масштабах Кричевщины. Реализация таких решений, в свою очередь, предъявляет качественно новые требования к исполнителям, которые должны быть нестандартно мыслящими людьми, умеющими и готовыми разрабатывать и внедрять инновационные проекты. Цифровая трансформация системы управления малым городом создаст условия для заинтересованности бизнеса в инвестировании новых технологий.
– Как эта задача реализуется на Кричевщине?
– Кричевщина относится к одному из регионов Беларуси, где внедряются цифровые технологии. Ведется поступательная работа руководителей различных структур жизнедеятельности района, бизнеса и общественнос­ти по выполнению принимаемых решений и мер по цифровой трансформации системы управления регионом, взаимодейст­вию с инвесторами и населением. Для этого есть необ­ходимые технико-экономические, социальные и правовые условия. Нап­ример, Указом № 235 Президента Республики Беларусь определен ряд стимулирующих мер в целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевщины. Указом № 78 Президента Республики Беларусь определены меры по обеспечению экономической безопас­ности, социальной стабильности и формированию дополнительных условий для возобновления устойчивого экономического рос­та. Среди этих мер – обеспечение ежегодного увеличения количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет новых предприятий и произ­водств. В соответствии с Указами № 108 и № 294 Президента Республики Беларусь, в целях организации новых производств проводится работа по продаже на аукционах неиспользуемых объектов с установлением начальной цены, равной одной базовой величине и с условием создания новых рабочих мест. Среди примеров успешно реализованных проектов можно ­отметить организацию нового производства на территории бывшего мясокомбината, который прошел процедуру банкротства, пос­ле чего имущество приобре­тено ЗАО «Белза­рубежстрой». В результате построено современное предприятие по выпуску строительных материалов – цементно-стружечных плит. В рамках Программы развития юго-восточного региона Могилевской области в ОАО «Кричевцементношифер» освоено 2,3 миллиона рублей, построена линия по измельчению торфобрикета для сжигания в горелках декарбонизатора, что позволило уменьшить поставки каменного угля и получить значительную экономию. В ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий» освоено производство усовершенствованной продукции изделий канализационной системы, что позволило значительно повысить качество выпускаемой продукции. Есть немало и других примеров. Проводились работы по реконструкции и модернизации электричес­ких сетей, строи­тельству волоконно-оптических линий связи, газификации. В соответствии с национальными документами по развитию информатизации, райисполкомом ведется активная работа по внед­рению ИТ-технологий в различных сферах со­циально-экономичес­кой жизни и администра­тивно-­хозяйствен­ного управления. В районном исполнительном комитете, на предприятиях коммунальной собственности внедрено «Элект­ронное дело»,что обеспечивает как автоматизацию традиционного делопроиз­водства, так и полноценное управление элект­ронными документами. Определенная работа проделана в реализации направления «Безопасный город». Видеонаб­людение установлено на здании райисполкома, в магазинах, на вокзалах, рынке, в учреждениях образования, на зданиях милиции, охраны, суда и др. Внедрение видеонаблюдения – одна из эффективных мер профилактики правонарушений. На базе УКПП «Коммунальник» работает единая диспетчерская служба с коротким номером 115. На Кричевщине активно внедряются ИКТ в сфере банковских услуг и общест­венного автотранспорта, а также в сельскохозяйственной отрасли. В филиале Автобусный парк № 3 ОАО «Могилевоблавто­транс» за счет инновационного фонда внедрена специализированная компьютерная система централизованной продажи билетов на проезд в пассажирском транспорте. В целях обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослаб­ленных лиц, пассажирский терминал автостанции оснащен монитором с информационным табло текущих отправлений автобусов по пригородным, междугородным и международным маршрутам. На всех транспортных средствах, участвующих в перевозке пассажиров, установлена GPS-навигация. Внед­рена автоматизированная сис­тема диспетчерского управ­ления движением автобусов (АСДУ). На железнодорожном вокзале станции Кричев установлен информационно-справочный терминал, что позволяет пассажиру получить ответ на любую информацию. Для быстрого и качест­венного обслуживания пас­сажиров здесь работает пла­теж­но-справочный терминал самообслуживания для реализации проездных документов на поезда региональных линий эконом-класса. В залах ожидания пассажирам предоставляется бесплатный доступ в сеть интернет посредством Wi-Fi. С помощью доступа к интернету (через мобильный интернет или Wi-Fi) предоставляется возможность воспользоваться бесплатной электронной библиотекой, в которой загружено 150 электронных книг. В центральной районной больнице действует электронный документооборот. В регистратуре районной поликлиники функционирует прог­рамма МАПСОФТ, которая позволяет заблаговременно и в день обращения пациента выдать ему талон на амбулаторный прием к участковому врачу-терапевту, узким специалистам, в том числе выделено время для прохождения диспансерного осмотра. На базе районной поликлиники для улучшения организации и учета в работе врачей-специалистов, а также для своевременной и полной информации для предоставления в областные медучреждения действуют программы «Сахарный диабет», «Профосмотры», «Чернобыльский регистр». Внед­рена в работу дистанционная передача телеэлектрокардиограммы от фельдшера скорой медицинской помощи до отделения реанимации, что позволяет профессионально и достоверно проводить диагностику нарушений функций сердечной системы. Все сельские амбулатории врача общей практики подключены к интернету и обес­печены программой «Врач общей практики». С целью улучшения доступности и качества оказания диагностической и лечебной помощи на базе ЦРБ будет введен в действие компьютерный томограф, который позволит проводить диагностические мероприятия жителям Кричевщины и соседних районов. В ЦРБ обеспечено подключение к системе «Электронный рецепт». На завершающей стадии находится решение вопроса о внедрении записи на прием к врачам-специалистам через интернет. В перспективе — внедрение электронной очереди в поликлинике. Активно идет вне­дрение современных информационно-коммуникационных технологий в учреждениях образования района. Библиотеки преобразовались в современные информационные центры, которые предоставляют доступ к региональным, национальным и мировым ресурсам. Централизованная клубная система активно использует современные технические способы и средства сохранения, распространения и тиражирования информации. Исторический музей ведет целенаправленную работу по созданию современной информационной среды во Дворце Потемкина. При строительстве новых объектов газораспределительной системы и газопотреб­ления применялись современные технологии, материалы и оборудование, внедрялись новые методы и технологии при эксплуатации газораспределительной системы и газопотреб­ления, что позволяет значительно сократить затраты на обслуживание и содержание объектов, а также повысить надежность и безопасность их эксп­луатации. В районе ведется ­работа по внедрению мно­го­уровневой региональной распределенной геоинформационной системы. Это важно в целях повышения уровня наглядности и доступности для потенциальных инвесторов презентационных материалов об инвестиционных возможностях города, сокращения времени на принятие решения субъектом хозяйст­вования о возможности размещения новых объектов, повышения оперативности в принятии решений. Внедрение геоинформационной сис­темы необходимо также для учета земельных участков, действующих объектов недвижимости и строительства новых инженерных коммуникаций. При этом оперативно контролируются состояние, взаимное расположение и загруженность, расположение предприятий торговли, согласно плотности населения и другие критерии, а также объектов мелкорозничной сети. Это важно для инвентаризации ветхих жилых домов, развития информационных технологий и систем для оптимизации выполнения административных процедур. Ведется работа по разработке основной базы пространственных данных и единого классификатора объектов района. Работа по реализации проекта «Кричев – малый умный город. Кричевский район. Раз­виваем­ся вместе» про­должается.
Записал Д. Владимиров.

 
 
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Реализация пилотного проекта «Кричев – малый умный город. Кричевский район. Развиваемся вместе» позволит улучшить качество жизни населения. Об этом беседуем
 
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