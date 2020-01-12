Пять бабушкиных советов, о которых можно забыть, и один действительно полезный

Источник материала: Tut.by

Тревожные бабушки (а за ними и мамы) настаивают на шапке в холода и на завтраке, а еще советуют не нервничать. Насколько право старшее поколение? Проверило « Здоровье Mail.Ru ».



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От шоколада будут прыщи

У исследователей есть хорошие новости для сладкоежек: избыток шоколада не всегда провоцирует появление прыщей. В частности, это показали дерматологи из университета Пенсильвании в эксперименте . В нем приняли участие 65 человек. В течение месяца одна группа участников регулярно употребляла специальные батончики, содержащие в 10 раз больше шоколада, чем обычные. Контрольная группа каждый день ела «шоколадки», которые в действительности шоколада не содержали. Сладости (вне зависимости от состава) служили дополнением к обычному рациону, который был одинаков у обеих групп.

Спустя месяц авторы просто подсчитали количество прыщей на коже участников: их число от объема съеденного шоколада не зависело. Исследователи утверждают, что избыток шоколада не влияет на выработку и качество кожного сала, а потому прыщей у сладкоежек образуется не больше, чем у любителей капусты или мяса.

Впрочем, другие ученые уверяют, что все вышесказанное работает только для тех, чья кожа не склонна к высыпаниям. Если речь идет о людях, на коже которых постоянно появляются прыщи, то шоколад может быть фактором, провоцирующим усиление акне. Свидетельство тому — результаты небольшого исследования , участвовать в котором пригласили молодых людей с акне. Одна группа участников ела шоколадные батончики, а другая довольствовалась мармеладом. Прыщей на коже добровольцев из «шоколадной» группы после завершения эксперимента действительно оказалось больше.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что тем, кто склонностью к акне не страдает, шоколад и другие сладости не страшны, а вот тем, кто уже мучается от прыщей на коже, избытка конфет лучше все же избегать.

Хрустеть пальцами вредно для суставов

Характерный звук, который возникает при хрусте пальцами, может навредить лишь окружающим, выступая в качестве раздражающего фактора. Для самих любителей «похрустеть» это действие не представляет никакой опасности — оно не изнашивает суставы и не провоцирует развитие артрита.

Доказать это взялся американский ученый Дональд Унгер, который подошел к делу ответственно: он щелкал суставами левой руки дважды в день более 50 лет. Оказалось, что такая нагрузка никак не усилила развитие артрита — характерные для заболевания признаки были одинаково выражены в обеих конечностях.

Звук, который так нравится одним и так раздражает других, связан с присутствующими в суставной жидкости пузырьками воздуха. В 2015 году ученые из канадского Университета Альберты смогли с помощью МРТ увидеть пузырьки внутри сустава. Они пришли к выводу, что звук появляется в момент их образования.

Французские же исследователи, которые заинтересовались аналогичной проблемой три года спустя, уверяют , что звук издают лопающиеся пузырьки.

Не исключено, что характерный звук возникает как при образовании, так и при схлопывании пузырьков. Как бы там ни было, их формирование абсолютно нормально и не является признаком какой-либо аномалии.

От чтения в темноте портится зрение



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Стать близоруким или дальнозорким из-за чтения при плохом освещении нельзя — научных исследований, подтверждающих вред такого досуга, пока получено не было. Офтальмологи подчеркивают, что глаз способен адаптироваться к самым разным условиям — как к яркому солнцу, так и к сумеркам.

Слабое освещение может способствовать более быстрой утомляемости глаз, а также провоцировать головные боли или сидром сухого глаза. Это, однако, лишь временный дискомфорт, который никак не влияет на снижение остроты зрения.

Если пойдешь на улицу без шапки, замерзнешь и простудишься

И в этом случае бабушка ошибалась. Заболеть простудой, просто находясь на улице зимой без шапки, невозможно, ведь простуду вызывают вирусы, а не холодный воздух. Это значит, что носить (или не носить) шапку стоит лишь ради вашего личного комфорта.

Подтверждение этого — результаты эксперимента , во время которого одна группа мужчин находилась в комфортных условиях, а другая была вынуждена мерзнуть при температуре около нуля. В дальнейшем всех участников подвергали воздействию риновирусов — тех самых, которые и вызывают простуду. Охлаждение не делало участников более восприимчивыми к простуде. Ученые обратили внимание, что действие холодного воздуха, напротив, усиливало работу иммунной системы, а потому бороться с вирусами становилось проще.

Исследователи подчеркивают, что заразиться простудой в холодное время куда проще в помещениях, чем на улице, — в замкнутых пространствах микроорганизмы распространяются проще и быстрее.

Нервные клетки не восстанавливаются

В действительности судьба нервных клеток не так печальна — мнение, что они не восстанавливаются, подвергнуто сомнениям.

Ученые утверждают, что нейрогенез (образование новых нервных клеток в головном мозге) у взрослых действительно возможен. Команда из США смогла обнаружить в гиппокампе (области головного мозга, отвечающей за память и эмоции) здоровых взрослых людей, скончавшихся из-за разных причин, не только зрелые нервные клетки, но и молодые нейроны на самых разных стадиях развития. Начало им давали присутствовавшие в гиппокампе стволовые клетки.

Молодые нейроны присутствовали в мозге людей разного возраста — из гиппокампа они могли мигрировать в другие отделы головного мозга. Исследователи, однако, обратили внимание, что, чем старше становился человек, тем хуже нервные клетки образовывали новые нейронные связи.

Без завтрака не будет работать голова

Несмотря на то, что польза завтрака некоторыми учеными считается преувеличенной, большинство исследователей сходятся во мнении, что для детей и подростков завтрак действительно необходим.

Это подтверждается результатом ряда исследований, в ходе которых было показано , что школьники, которые не забывают об утреннем приеме пищи, получают более высокие оценки, чем те дети, которые пренебрегают завтраком. Это значит, что заботливая бабушка, настаивавшая на каше или сырниках по утрам, все же была права.