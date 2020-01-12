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Быховчане приняли активное участие в ежегодной акции райпо «Дари добро – стань Дедом Морозом»

13.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховчане приняли активное участие в ежегодной акции райпо «Дари добро – стань Дедом Морозом»Несколько недель в магазине №22 «Универмаг» Быховского ОСП Могилевского райпо красовалась необычная новогодняя ель. Главным ее убранством были не шары и гирлянды, а рисунки мальчишек и девчонок — воспитанников ЦКРОиР  и детских садов города.

Каждый, кто в эти праздничные дни захотел подарить частичку добра, мог выбрать одну из работ юных художников и «выкупить» ее. Для этого необходимо было приобрести в магазине игрушки или канцелярские принадлежности.

Быховчане с удовольствием входили в роль Деда Мороза, наполняя короб под елкой, и тем самым участвовали в ежегодной акции райпо «Дари добро – стань Дедом Морозом».

Теперь осталось только передать собранные подарки авторам рисунков. Без сомнения, ребята будут им рады!

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Несколько недель в магазине №22 «Универмаг» Быховского ОСП Могилевского райпо красовалась необычная новогодняя ель. Главным ее убранством были не шары
 
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