Быховчане приняли активное участие в ежегодной акции райпо «Дари добро – стань Дедом Морозом»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Несколько недель в магазине №22 «Универмаг» Быховского ОСП Могилевского райпо красовалась необычная новогодняя ель. Главным ее убранством были не шары и гирлянды, а рисунки мальчишек и девчонок — воспитанников ЦКРОиР и детских садов города.

Каждый, кто в эти праздничные дни захотел подарить частичку добра, мог выбрать одну из работ юных художников и «выкупить» ее. Для этого необходимо было приобрести в магазине игрушки или канцелярские принадлежности.

Быховчане с удовольствием входили в роль Деда Мороза, наполняя короб под елкой, и тем самым участвовали в ежегодной акции райпо «Дари добро – стань Дедом Морозом».

Теперь осталось только передать собранные подарки авторам рисунков. Без сомнения, ребята будут им рады!

Екатерина ГУРСКАЯ.