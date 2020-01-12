Мечта семьи из Минска - стать первыми, кто покорил 7 высочайших вулканов

выяснила подробности. Анастасия и Константин Лапко хотят стать первой семейной парой из Беларуси, которая совершит восхождение на семь высочайших вулканов мира. Они уже поднялись на Эльбрус, Килиманджаро и Демавенд. Корреспондент агентства «Минск-Новости»подробности.





О научном сотруднике лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии НАН Беларуси, председателе совета молодых ученых отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси Анастасии Лапко я давно слышала как о талантливом молодом исследователе.





В Академию наук она пришла, еще будучи студенткой, трудится здесь 15 лет. Была победителем конкурса «100 идей для Беларуси», презентовала свой проект о гемосорбентах на IV Форуме регионов России и Беларуси в Москве и на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Подготовила к защите кандидатскую диссертацию.





Но оказалось, что Анастасия не только одаренный ученый, мама двоих сыновей, активистка и просто красавица. Она еще и альпинистка. Вместе с мужем Константином они стали первой белорусской парой, которая поднялась на Эльбрус, а следом на Килиманджаро и Демавенд.





— Спортом ни я, ни муж никогда серьезно не занимались, — рассказывает Анастасия. — Но при этом любим отдыхать активно. Каждые выходные, например, стараемся проехать несколько десятков километров на велосипеде. Два года назад решили подняться на Эльбрус. Купили тур в агентстве, полгода готовились. Тренировались прямо в доме, бегом поднимаясь по лестницам на свой 16-й этаж: муж с рюкзаком за спиной, нагруженным бутылками с водой, я налегке.









Супружеский дуэт Лапко

Навстречу мечте





В первом же походе на Эльбрус супруги Лапко убедились: тренировки оказались не совсем эффективными. В базовом лагере на высоте 4 150 м у Константина появились симптомы горной болезни. С помощью медикаментов их успешно устранили. А вот Настю кислородное голодание настигло лишь при штурме горы на высоте 5 300 м когда времени на акклиматизацию не было, а прием стандартных препаратов уже малоэффективен.





— Но я сказала себе: нет, я ехала сюда не для того, чтобы поворачивать назад, — вспоминает собеседница. — И, хотя было очень тяжело, преодолела и дошла. К сожалению, нам не хватило минут 20, чтобы застать ясную погоду. Внезапно налетело облако, все застлала пелена, начался ветер, а потом и настоящий буран. Мы постояли на вершине, подняли флаги и вынуждены были возвращаться.





Спуск оказался трудным, было страшновато. Тропу совершенно замело, передвигались почти вслепую. Настя старалась не отставать от гида, шедшего впереди, поддерживала только мысль, что ее страхует Костя.





Несмотря на трудный первый опыт, тяга к восхождениям у супругов Лапко не пропала, а только обострилась.





— Мы влюбились в горы сразу и навсегда, — признаются Константин и Настя. — Просыпаешься в палатке, а рядом грохочет горная река, солнце поднимается из облаков, которые где-то внизу. Это невероятной красоты зрелище.









C группой на Эльбрусе





Прошло всего полтора месяца после путешествия на Кавказ, и Константин предложил супруге слетать в Танзанию, подняться на Килиманджаро.





— «Снега Килиманджаро» Эрнеста Хемингуэя — одно из моих любимых произведений, — рассказывает Константин. — С детства мечтал взглянуть на африканский пик своими глазами. Эмоции, которые пережил там, трудно выразить словами. Незабываемо, одно из самых ярких и захватывающих событий в моей жизни!





К этому приключению супруги физически подготовились более тщательно. И хотя у Константина случился небольшой приступ горной болезни, он с ним быстро справился. Анастасия, по ее словам, просто «забежала» на Килиманджаро. Местный гид постоянно отслеживал их самочувствие: пульс, насыщение крови кислородом и другие показатели у молодой белоруски оказались даже чуть лучше, чем у гида.





Интересно: к пику белорусских путешественников сопровождал эскорт из 14 человек — помимо гида ассистент, носильщики, повар, ассистент повара и другие. Так власти Танзании решают проблему с безработицей. За восхождение на высочайшую точку Килиманджаро — пик Ухуру — супруги Лапко удостоились золотого сертификата.





В июне 2019 года Константин и Анастасия Лапко поднялись на высочайший вулкан Азии — Демавенд в Иране, который считается одним из самых красивых в мире.









Константин и Анастасия Лапко на Демавенде с флагом Беларуси





— Все наши восхождения были разными, — подчеркивает Анастасия. — Эльбрус покрыт многометровым ледником, взбираться на него приходилось в альпинистских ботинках, кошках (особое устройство, которое надевается на обувь для удобства передвижения по леднику. — Прим. авт.), в горнолыжной маске для защиты лица и органов дыхания от обморожения, в очень теплой одежде. На Килиманджаро шли по сыпучке. Оделись, как на Эльбрус, а по дороге снимали из-за жары все лишнее. На Демавенд поднимались, используя элементы скалолазания, потому что с погодой не повезло. Накануне ночью выпало полтора метра снега, он был очень рыхлый, неслежавшийся, и выбирали тропу среди камней и валунов. В отличие от Эльбруса и Килиманджаро, на Демавенде есть фумарола — источник горячих вулканических газов, — которая окружена желтыми серными отложениями.





Супругам Лапко не нравится выражение «покорять вершину». Они считают, что идут навстречу мечте. Совершая восхождение, преодолевают себя, и это приносит огромное удовлетворение. А пики пускают людей к себе и отпускают.





— Когда стоишь на вершине, то очень остро осознаешь: в жизни есть к чему стремиться. Есть новые высоты, перспектива, — говорит Настя. — От гор возникает своего рода зависимость. Теперь, где бы с Костей ни оказались, ищем, куда еще подняться.

Воспитание испытанием

Во время родительских путешествий за 9-летним Степаном и 4-летним Семеном присматривают бабушки и дедушки.





Год назад Константин и Анастасия полетели на Яву вместе с сыновьями. Самостоятельно, без привлечения туроператоров спланировали семейный отдых на этот остров. За две недели поднялись на пять вулканов. Только на Иджен супруги отправились без детей, оставив их в отеле с няней. В кратере этого вулкана расположено самое крупное в мире кислотное озеро, наполненное смесью серной и соляной кислот. Вулкан постоянно извергает пары сернистых газов. Без специальных респираторов там легко получить ожог дыхательных путей, поскольку серный газ моментально вступает в реакцию с водой на слизистых, образуя серную кислоту. На остальные действующие вулканы они брали с собой сыновей. Сему Константин нес в рюкзаке за плечами, а Степа шел своим ходом.









— Конечно, Степан уставал, — не скрывают родители. — Но потом с гордостью рассказывал в гимназии, как на вулкане Тангкубан варил в гейзере яйца, как поднимался на самый активный во всей Индонезии вулкан Мерапи, какой инопланетный вид открывается на восходе, когда в лучах солнца из облаков начинают проступать вершины Бромо и Семеру. Мы стремимся показать детям, что мир большой, интересный. Хочется, чтобы они росли любознательными, чувствовали вкус жизни.





После чересчур активных отпусков порой мечтается о спокойном отдыхе, и его семья Лапко тоже себе позволяет. В ноябре были с мальчиками в Египте — просто грелись на солнце, плавали в море. Но и там нашли приключение: поднялись на гору Синай.

Лекарство от рутины

За годы путешествий супруги Лапко научились ловить акции авиакомпаний, искать дешевое жилье, более доступные по цене местные способы передвижения. Бег по лестнице в доме заменили занятиями в тренажерном зале под руководством тренера. За полгода до поездки Константин и Анастасия тщательно ее планируют, все рассчитывают по дням и даже часам.





С каждым восхождением прибавляется опыта. Организм «запоминает» пережитый экстрим, и акклиматизация проходит быстрее и легче. К слову, во время всех трех подъемов на горы Настя оказывалась единственной женщиной. Поначалу представители сильного пола реагировали на нее скептически, а потом восхищались. На пути к Эльбрусу и Демавенду несколько мужчин останавливались и поворачивали назад. Анастасия доходила до пика.





— Конечно, отчасти нами движут амбиции, — признается Константин. — Но есть и другой очень важный мотив. Когда с родным человеком проходишь через трудности — холод, буран, кислородное голодание, — разделяешь с ним восторг от созерцания красоты природы, радость достижения цели, это невероятно сближает, укрепляет семью. Между нами возникает понимание с полуслова и полувзгляда. Разделенные волнующие переживания позволяют потом преодолевать обыденность, подниматься над бытом, рутиной и сохранять нежные романтичные отношения.





Константин и Анастасия часто проводят праздники и дни рождения в пути. И подарки Константин находит жене небанальные. Например, телескоп, чтобы вместе любоваться планетами и звездами. На прошлый Новый год преподнес Насте… ледоруб!





Когда вы читаете эти строки, супруги Лапко уже на другом континенте готовятся к очередному восхождению. Где конкретно, пока секрет. Вернутся — непременно расскажут о своих новых приключениях.





Справочно





На трех вулканах супруги Лапко уже поднимали флаги Республики Беларусь, Столбцов (это малая родина Константина и Анастасии), БРСМ, ИБОХ и Белорусского географического общества. Их мечта — стать первой белорусской семейной парой, которая выполнит одну из престижных мировых программ — «7 вулканов» — и взойдет на высочайшие вулканы континентов.





Фото из личного архива семьи Лапко







