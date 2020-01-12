Золотой запас Беларуси вырос за год до 42,2 т

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Золотой запас на 1 января 2019 года составлял 41,2 тонны.

Скриншот с сайта Нацбанка







Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства Беларуси выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.