|
Золотой запас Беларуси вырос за год до 42,2 т
Источник материала: Myfin
Золотой запас на 1 января 2019 года составлял 41,2 тонны.
Скриншот с сайта Нацбанка
Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.
Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства Беларуси выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также
Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотой запас Беларуси за 2019 год увеличился на 1 тонну и на 1 января 2020 года составил до 42,2 тонны (золотого эквивалента). Об этом сообщается на сайте Национального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)