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Золотой запас Беларуси вырос за год до 42,2 т

13.01.2020 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Золотой запас на 1 января 2019 года составлял 41,2 тонны.

Скриншот с сайта Нацбанка


Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства Беларуси выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Золотой запас Беларуси за 2019 год увеличился на 1 тонну и на 1 января 2020 года составил до 42,2 тонны (золотого эквивалента). Об этом сообщается на сайте Национального...
 
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