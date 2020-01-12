Наглый верблюд затормозил в России пассажирский поезд и попал на видео

Источник материала: Tut.by

В Астраханской области России обычный верблюд стал причиной опоздания пассажирского поезда. Животное просто стало на рельсы и двигалось впереди состава, не реагируя на сигналы. Машинисты сняли происходящее на видео: посмотрите, как все произошло.