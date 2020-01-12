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В пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники обнаружили в легковушке патроны

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники обнаружили в легковушке патроны

Инцидент произошел ночью 10 января в пункте пропуска «Каменный Лог» .

При оформлении легкового автомобиля Mercedes на въезд в Беларусь в подлокотнике были обнаружены боеприпас к гладкоствольному оружию – – два патрона. Боеприпасы были изъяты.

Автомобилем управлял 54-летний житель Калининградской области. Как пояснил владелец боеприпасов, он оказался любителем поохотиться, а наличие патронов в своем авто объяснил собственной невнимательностью, сообщили в Госпогранкомитете.

По данному факту начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Патроны отправлены на экспертизу.

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Инцидент произошел ночью 10 января в пункте пропуска «Каменный Лог» . При оформлении легкового автомобиля Mercedes на въезд в Беларусь в подлокотнике были обнаружены...
 
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