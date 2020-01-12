Белоруски завоевали «бронзу» чемпионата Европы по конькобежному спорту

Источник материала: Аргументы и факты

В Нидерландах прошел чемпионат Европы по конькобежному спорту-2020. В копилке сборной Беларуси оказалась одна награда. «Бронзу» в командной гонке преследования завоевали Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. Чемпионками Европы стали хозяйки соревнований, «серебро» на счету россиянок.

Дважды белорусы останавливались в шаге от пьедестала. В командном спринте наши мужчины и женщины заняли четвертые места. Лучший результат среди белорусов в индивидуальных соревнованиях на чемпионате у мужчин показал Игнат Головатюк, который стал пятым на дистанции 1000 м, у женщин – Марина Зуева, ставшая шестой на дистанции 3000 м.

В медальном зачете наша сборная с одной «бронзой» разделила седьмое место с командами Польши и Швейцарии. Лидер по этому показателю – сборная Нидерландов, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.