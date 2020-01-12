ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски завоевали «бронзу» чемпионата Европы по конькобежному спорту

13.01.2020 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белоруски завоевали «бронзу» чемпионата Европы по конькобежному спорту
Национальный олимпийский комитет

В Нидерландах прошел чемпионат Европы по конькобежному спорту-2020. В копилке сборной Беларуси оказалась одна награда. «Бронзу» в командной гонке преследования завоевали Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. Чемпионками Европы стали хозяйки соревнований, «серебро» на счету россиянок.

Белоруски завоевали «бронзу» чемпионата Европы по конькобежному спорту Какие главные правила конькобежного спорта?

Дважды белорусы останавливались в шаге от пьедестала. В командном спринте наши мужчины и женщины заняли четвертые места. Лучший результат среди белорусов в индивидуальных соревнованиях на чемпионате у мужчин показал Игнат Головатюк, который стал пятым на дистанции 1000 м, у женщин – Марина Зуева, ставшая шестой на дистанции 3000 м.

В медальном зачете наша сборная с одной «бронзой» разделила седьмое место с командами Польши и Швейцарии. Лидер по этому показателю – сборная Нидерландов, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальное первенство завершилось в Нидерландах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не заметили стенд с тарифими. Стоянка в минском аэропорту обошлась супругам дороже отдыха в Египте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика