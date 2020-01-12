Не заметили стенд с тарифими. Стоянка в минском аэропорту обошлась супругам дороже отдыха в Египте

Источник материала: Tut.by

«Стоянка авто обошлась дороже, чем отдых в Египте», — возмущенно рассказывает Евгений о ситуации, в которую попали его родители в Национальном аэропорту Минск. Из-за невнимательности они получили счет за парковку почти на 2,8 тысячи рублей.



Фото: Глеб Малофеев

— 30 ноября мои родители вылетали на отдых в Египет на 11 дней. В аэропорт они приехали ночью на своем VW. Машину оставили на платной стоянке возле аэропорта, — вспоминает Евгений.

Когда супруги возвратились с отдыха, их ожидал неприятный сюрприз: за стоянку авто потребовали 2780 рублей. Пара была в шоке от озвученной суммы и платить отказалась. Пытались на месте по телефону выяснить у руководства стоянки, что ж это за расценки такие. Но им ответили, что все правильно.

— Да они за отдых отдали 2500 рублей, а стоянка стоила дороже! Это очень большая сумма и ее просто не было, — отметил парень. — Там же составили акт отказа от оплаты стоянки и уехали домой. Тем не менее, долг они все равно должны оплатить.





Затем родители вместе с сыном начали выяснять, почему стоянка VW обошлась в такую огромную сумму. Оказалось, что авто водитель поставил на гостевой кратковременной стоянке, где за первые 20 минут плата не берется, но последующий час пребывания стоит 10 рублей. Так как авто находилось на парковке 11 дней 14 часов, вот такая сумма по действующему тарифу и набежала.

— Родители у меня из деревни, простые люди, интернетом особо не пользуются и не знают многих вопросов. Но это, конечно, не снимает с них вины за произошедший казус. Но с другой стороны, я не понимаю: почему аэропорт не может нормально информировать о действующих тарифах, так, чтобы это было доступно всем людям?

Как рассказал Евгению его отец, когда он въезжал на привокзальную площадь аэропорта, он и подумать не мог, что на разных его зонах стоимость парковки разная. Каких-то ярких мигающих табло с тарифами, которые мог бы заметить водитель ночью, возле парковок не было. Поэтому мужчина и поставил VW туда, где посчитал нужным.

— Правда, информация о стоимости есть на сайте аэропорта, но я отметил — родители с интернетом не дружат. Возле стоянки есть щит, где написана цена на услугу, но в темноте отец его не заметил. Увидел только по прилету, днем.

Автомобилист решил побороться за деньги, которые требовалось оплатить, и с помощью адвоката составил жалобу в аэропорт, попросил пересмотреть сумму за стоянку. Однако водителю ответили, что для пересмотра суммы задолженности нет оснований.





— Родителем предложили предоставить какие-то документы о тяжелом финансовом положении. Но что они предоставят? Оба они трудоспособного возраста, дети совершеннолетние…

Оплачивать деньги за стоянку супруги не намерены: у них на это просто нет денег. А если аэропорт потребуют с них плату через суд — «ну что ж, придется идти и защищать себя».